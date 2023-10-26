Российские космонавты во время выхода в открытый космос запустили студенческий спутник для изучения солнечных парусов

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос успешно запустили студенческий спутник «Парус-МГТУ». В рамках эксперимента спутник призван исследовать движение солнечных парусов. Стартовое устройство, разработанное студентами МГТУ имени Баумана, обеспечивает линейную траекторию наноспутника, что является важнейшим требованием для будущего развертывания спутников.

Основной целью выхода Кононенко и Чуба в открытый космос было отключение вторичного контура радиатора модуля «Наука» от основного контура модуля. Данная мера была необходима из-за утечки, произошедшей 9 октября. Космонавты осмотрели и сфотографировали незагерметизированное место, что позволило специалистам на Земле проанализировать и определить источник утечки.

После развертывания спутника космонавты будут наблюдать за развертыванием солнечного паруса, ожидая, что корректировка длины паруса, подвергающегося воздействию частиц, заряженных Солнцем, облегчит тягу космического корабля и модификацию орбиты.

Помимо запуска спутника Кононенко и Чуб также провели радиолокационный эксперимент «Напор-МиниРСА» на модуле «Наука». Целью эксперимента является мониторинг поверхности Земли в целях охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и управления природными ресурсами. Расследование ведет Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Во время выхода в открытый космос, если будет предоставлено дополнительное время, Кононенко и Чуб заменят крепежные пластины, которые крепят кабели в состыкованном положении на служебном модуле «Звезда». Эта важная задача обеспечивает надлежащую функциональность и безопасность модуля.

Выход в открытый космос начался в 20:49 по московскому времени (17:49 UTC, 23:19 IST) с открытия люка Малого исследовательского модуля «Поиск». Космонавты проведут за пределами Международной космической станции в общей сложности 6 часов 52 минуты. Эта конкретная миссия знаменует собой их первый выход в открытый космос с момента прибытия на МКС 15 сентября 2023 года, что делает его шестым выходом России в открытый космос в этом году. Хотя Чуб впервые выходит за пределы МКС по работе, Кононенко это уже шестой выход в открытый космос.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Каково назначение спутника «Парус-МГТУ»?

Целью спутника «Парус-МГТУ» является изучение движения солнечных парусов в рамках эксперимента, проведенного российскими космонавтами во время выхода в открытый космос.

Вопрос: В чем значение пускового устройства, разработанного студентами МГТУ имени Баумана?

Устройство запуска обеспечивает линейную траекторию наноспутника, что имеет решающее значение для будущего развертывания спутников, и предотвращает возможные отклонения при отсоединении космического корабля вручную.

Вопрос: Какова цель радиолокационного эксперимента «Напор-МиниРСА»?

Радиолокационный эксперимент «Напор-МиниРСА», проводимый на модуле «Наука», предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в целях экологического мониторинга, аварийного мониторинга и управления природными ресурсами.

Вопрос: Какую задачу будут выполнять Кононенко и Чуб на служебном модуле «Звезда»?

Если будет предоставлено дополнительное время, космонавты заменят крепежные пластины, закрепляющие кабели в состыкованном положении, чтобы обеспечить надлежащую функциональность и безопасность модуля.

Вопрос: Как долго Кононенко и Чуб проведут вне Международной космической станции?

Во время выхода в открытый космос космонавты пробудут за пределами Международной космической станции в общей сложности 6 часов 52 минуты.