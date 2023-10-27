Новые горизонты: российские космонавты совершили незабываемый выход в открытый космос, чтобы преодолеть трудности

Два российских космонавта, Олег Кононенко и Николай Чуб, 25 октября совершили замечательный выход в открытый космос продолжительностью более семи часов, чтобы преодолеть различные препятствия за пределами Международной космической станции (МКС). Их миссия включала в себя множество важных задач, включая установку синтетической радиолокационной системы связи и развертывание наноспутника для оценки технологии солнечных парусов. Кроме того, космонавты осмотрели внешний резервный радиатор многоцелевого лабораторного модуля "Наука", в котором недавно произошла утечка теплоносителя.

Во время выхода в открытый космос космонавты успешно установили радиолокационную систему связи, за исключением небольшой неисправности одной из панелей, которая будет устранена позже. Более того, солнечный парус наноспутника не развернулся полностью, что было замечено камерами во время его отлета от станции.

Проверка резервного радиатора оказалась насыщенной событиями, когда во время проверки места утечки неожиданно вырвался пузырек охлаждающей жидкости. К счастью, выделившаяся охлаждающая жидкость не попала на скафандры космонавтов.

Чтобы обеспечить чистоту космической станции, Кононенко и Чуб тщательно проверили свои скафандры и инструменты «Орлан» на наличие следов охлаждающей жидкости, прежде чем вернуться на станцию. Они также протерли свое снаряжение после восстановления давления, чтобы свести к минимуму попадание любых загрязнений. Оставшиеся следы загрязнений будут оперативно устраняться на территории космической станции с помощью дополнительных методов фильтрации.

Этот исторический выход в открытый космос ознаменовал 268-ю миссию, посвященную сборке, обслуживанию и усовершенствованию Международной космической станции. Хотя Кононенко совершил шесть выходов в открытый космос, это был первый полет Чуба в просторы космоса.

Российское космическое агентство «Роскосмос» ранее обнаружило утечку в резервном радиаторе модуля «Наука». Примечательно, что основной радиатор модуля продолжает работать корректно, поддерживая процессы охлаждения внутри модуля без какого-либо негативного воздействия на экипаж и работу станции.

В интересах безопасности НАСА решило отложить два запланированных в этом месяце выхода в открытый космос. Перенесенные даты выхода в открытый космос с участием астронавта НАСА Лорал О'Хара и астронавта ЕКА Андреаса Могенсена, а также выхода в открытый космос с участием астронавтов НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели пока не объявлены.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Какие задачи решали российские космонавты во время выхода в открытый космос?

Ответ: Космонавты установили синтетическую радиолокационную систему связи, развернули наноспутник и осмотрели внешний резервный излучатель модуля «Наука».

Вопрос: Полностью ли развернулся солнечный парус наноспутника?

Ответ: Нет, камеры зафиксировали, что солнечный парус не развернулся полностью во время отхода от станции.

Вопрос: Были ли какие-либо проблемы с радиолокационной системой во время выхода в открытый космос?

Ответ: Одну из панелей радиолокационной системы не удалось полностью развернуть, но необходимая корректировка будет произведена в свое время.

Вопрос: Что произошло во время проверки резервного радиатора?

Ответ: В месте утечки неожиданно выделился пузырек охлаждающей жидкости, хотя он не соприкоснулся со скафандрами космонавтов.

Вопрос: Как космонавты обеспечили чистоту космической станции после выхода в открытый космос?

Ответ: Прежде чем вернуться на станцию, космонавты осмотрели свои скафандры и инструменты на наличие следов охлаждающей жидкости и при необходимости вытерли их. Они также протерли свое снаряжение и прошли дополнительные процессы фильтрации для устранения оставшихся загрязнений.

Вопрос: Сколько выходов в открытый космос совершили космонавт Олег Кононенко и космонавт Николай Чуб?

Ответ: Кононенко совершил шесть выходов в открытый космос, а для Чуба это был первый выход в открытый космос.