На Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости, опасности для экипажа нет

Российские официальные лица подтвердили, что на Международной космической станции (МКС) произошла утечка охлаждающей жидкости, но заверили, что опасности для экипажа и аванпоста нет. Утечка произошла из внешнего резервного радиатора новой российской научной лаборатории "Наука", хотя основная система терморегулирования лаборатории продолжает работать нормально.

НАСА также подтвердило, что экипажу из семи человек на борту МКС ничего не угрожает и что операции продолжаются без сбоев. Однако в настоящее время инженеры выясняют причину утечки, которая последовала за недавними утечками охлаждающей жидкости из других российских космических кораблей на станции. Предыдущие утечки объяснялись ударами крошечных метеоритов, а не производственными дефектами.

В прошлом инцидент привел к продлению пребывания некоторых членов экипажа. Во время утечки капсулы экипажа «Союза» в декабре астронавт НАСА Фрэнк Рубио и его российские коллеги Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели на орбите в общей сложности 371 день вместо обычных шести месяцев. В ответ на станцию ​​была отправлена ​​запасная капсула для обратного пути.

Международная космическая станция, символ международного сотрудничества после «холодной войны», продолжает действовать как одна из последних оставшихся областей сотрудничества между Россией и Западом. Несмотря на напряженность, возникшую из-за военных действий Москвы на Украине, НАСА и ее партнеры намерены эксплуатировать МКС до 2030 года.

В число нынешних жителей МКС входят астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, Андреас Могенсен из Европейского космического агентства, российские космонавты Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб, а также японский астронавт Сатоши Фурукава.

Определения:

– Охлаждающая жидкость: вещество, используемое для отвода или передачи тепла во избежание перегрева в системе или устройстве.

– Радиатор: устройство, используемое для передачи тепла от одной среды к другой, обычно используемое для охлаждения системы.

– Метеороиды: небольшие твердые объекты, попадающие в атмосферу Земли из космоса.

Источники: Роскосмос, НАСА.