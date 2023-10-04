Россия определила причину отказа лунного зонда «Луна-25»

Российское космическое агентство «Роскосмос» определило причину отказа лунной станции «Луна-25». Зонд врезался в Луну во время маневра, направленного на приземление вблизи южного полюса Луны. Первоначально официальные лица заявили, что двигатели работали дольше, чем планировалось. Однако дальнейшее расследование показало, что бортовой блок управления не смог выключить двигатели из-за неисправности акселерометра. Блок акселерометра не был активирован, что привело к невозможности записи необходимой скорости и отключению двигательной установки по назначению.

Несмотря на эту неудачу, Роскосмос по-прежнему привержен своей программе исследования Луны. В ближайшие годы они планируют запустить три последующих миссии: «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». По мнению главы Роскосмоса Юрия Борисова, крушение Луны-25 может даже ускорить эти сроки. Он заявил, что они полны решимости продолжить лунную программу и изучают возможность переноса сроков запуска будущих миссий для более быстрого получения результатов.

Ранее «Луна-25» планировала стать первой миссией, которая приземлится в южном полярном регионе Луны, который, как полагают, содержит залежи водяного льда. Однако из-за неудачи индийская миссия Chandrayaan-3 смогла претендовать на эту награду. Чандраян-3 успешно приземлился возле южного полюса Луны всего через четыре дня после крушения Луны-25, что сделало Индию четвертой страной, совершившей мягкую посадку на Луну.

Хотя авария Луны-25 стала неудачей для российских исследований Луны, Роскосмос по-прежнему полон решимости продвигать свою амбициозную программу. Они продолжают работать над пониманием тайн Луны и вносят дальнейший вклад в понимание человечеством нашего небесного соседа.

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источники:

– [Источник 1]

– [Источник 2]

Определения:

– Роскосмос: Федеральное космическое агентство России.

– Луна-25: название российского лунного зонда.

– Акселерометр: устройство, используемое для обнаружения и измерения движения.

– Программа исследования Луны: серия миссий, направленных на исследование и изучение поверхности Луны и ее ресурсов.

– Чандраян-3: индийская лунная миссия, успешно приземлившаяся возле южного полюса Луны.