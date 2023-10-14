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Новое открытие бросает вызов генетическим правилам

ByМамфо Брешиа

Октябрь 14, 2023
Новое открытие бросает вызов генетическим правилам

Команда исследователей из Института Эрлхема и Оксфордского университета сделала неожиданное открытие, работая над новым методом секвенирования ДНК. Чтобы проверить свой метод, они изолировали простейшего из пресноводного пруда в парках Оксфордского университета. Простейший — это расплывчатый термин, обозначающий любой эукариотический организм, не являющийся животным, растением или грибом.

Проанализировав геном простейшего, исследователи обнаружили, что это был не только новый вид Oligohymenophorea sp. PL0344, но у него также было уникальное расхождение в генетическом коде. Обычно считается, что стоп-кодоны TAA и TAG прочно связаны, изменяются вместе и определяют одну и ту же аминокислоту. Однако у Oligohymenophorea sp. PL0344, только TGA кодирует стоп-кодон, при этом TAA и TAG транслируются в разные аминокислоты.

Это открытие бросает вызов ранее известным правилам трансляции генов, поскольку считалось, что эти два кодона связаны. Исследователи также обнаружили, что в геноме простейшего было больше копий TGA, чем ожидалось, что, возможно, компенсирует отсутствие двух других стоп-кодонов. Эта аномалия у Oligohymenophorea sp. PL0344 может послужить источником вдохновения для будущих генетических открытий.

Доктор Джейми Макгоуэн, один из исследователей, заявил, что ученые часто пытаются создать новые генетические коды, но интересные открытия можно найти и в природе. Эта неожиданная находка показывает, что еще предстоит открыть много интересных вещей, даже когда мы не ищем их активно.

Исследование, подробно описывающее это уникальное генетическое открытие, было опубликовано в журнале PLOS Genetics.

источники:
– Оригинальная статья: [вставить источник]
– Генетическое исследование PLOS: [вставить источник]

By Мамфо Брешиа

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