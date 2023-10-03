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Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Трое исследователей из Сиднейского университета были удостоены звания членов Королевского общества Нового Южного Уэльса. Профессор Бен Коладжиури, профессор Эйнсли Ньюсон и профессор Элейн Сэдлер получили признание за вклад в свои области.

Профессор Бен Колагиури, руководитель Школы психологии, получил признание за свои важные исследования эффектов плацебо и ноцебо. Его работа в области психологии оказала заметное влияние и привела к лучшему пониманию этих явлений.

Профессор Эйнсли Ньюсон, профессор биоэтики Сиднейского института этики здравоохранения, получила международное признание за свою работу в области биоэтики, особенно в области геномики и репродукции. Ее опыт и вклад сделали ее выдающейся фигурой в научном сообществе.

Профессор Элейн Сэдлер АО, астрофизик Сиднейского института астрономии, была удостоена этой награды за выдающуюся международную репутацию в области эволюции галактик и астрофизики. Это признание повышает ее статус члена Австралийской академии наук.

Заместитель вице-канцлера по исследованиям профессор Эмма Джонстон поздравила всех троих исследователей с заслуженной наградой. Она высоко оценивает их стремление к совершенству в исследованиях и признает гордость, которую университетское сообщество испытывает по отношению к ним.

Королевское общество Нового Южного Уэльса, основанное в 1821 году, является одним из старейших научных и культурных учреждений Австралии. Он служит платформой для развития научных знаний, содействия интеллектуальному обмену и признания выдающегося вклада в различные области.

Это назначение членом Королевского общества Нового Южного Уэльса не только подчеркивает достижения профессоров Колагиури, Ньюсона и Сэдлера, но и приносит признание Сиднейскому университету как ведущему институту научных исследований и открытий.

источники:
– Сиднейский университет – https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/06/10/fellows-of-the-royal-society-of-nsw.html

By Вики Ставропулу

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