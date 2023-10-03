Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Трое исследователей из Сиднейского университета были удостоены звания членов Королевского общества Нового Южного Уэльса. Профессор Бен Коладжиури, профессор Эйнсли Ньюсон и профессор Элейн Сэдлер получили признание за вклад в свои области.

Профессор Бен Колагиури, руководитель Школы психологии, получил признание за свои важные исследования эффектов плацебо и ноцебо. Его работа в области психологии оказала заметное влияние и привела к лучшему пониманию этих явлений.

Профессор Эйнсли Ньюсон, профессор биоэтики Сиднейского института этики здравоохранения, получила международное признание за свою работу в области биоэтики, особенно в области геномики и репродукции. Ее опыт и вклад сделали ее выдающейся фигурой в научном сообществе.

Профессор Элейн Сэдлер АО, астрофизик Сиднейского института астрономии, была удостоена этой награды за выдающуюся международную репутацию в области эволюции галактик и астрофизики. Это признание повышает ее статус члена Австралийской академии наук.

Заместитель вице-канцлера по исследованиям профессор Эмма Джонстон поздравила всех троих исследователей с заслуженной наградой. Она высоко оценивает их стремление к совершенству в исследованиях и признает гордость, которую университетское сообщество испытывает по отношению к ним.

Королевское общество Нового Южного Уэльса, основанное в 1821 году, является одним из старейших научных и культурных учреждений Австралии. Он служит платформой для развития научных знаний, содействия интеллектуальному обмену и признания выдающегося вклада в различные области.

Это назначение членом Королевского общества Нового Южного Уэльса не только подчеркивает достижения профессоров Колагиури, Ньюсона и Сэдлера, но и приносит признание Сиднейскому университету как ведущему институту научных исследований и открытий.

источники:

– Сиднейский университет – https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/06/10/fellows-of-the-royal-society-of-nsw.html