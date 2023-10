Поразительное изображение показывает светящуюся красную туманность в ночном небе

By

Европейская южная обсерватория (ESO) представила потрясающую фотографию яркой красной туманности, известной как IC1284. Это обширное облако пыли и газа, классифицируемое как эмиссионная туманность, излучает собственный свет и является результатом активного звездообразования.

Яркий красный цвет IC1284 обусловлен тем, что электроны в атомах водорода возбуждаются излучением, испускаемым молодыми звездами. В результате эти электроны выделяют энергию и излучают красный свет определенной длины волны. Астрономам удалось сделать это изображение с помощью OmegaCAM ESO, широкоугольной камеры, расположенной на Обзорном телескопе Очень Большого Телескопа (VLT) в обсерватории Паранал в Чили.

Туманности, такие как IC1284, состоят из колоссальных облаков пыли и газа, которые обеспечивают необходимое топливо для формирования новых звезд. На фотографии красное свечение IC1284 усиливается наличием окружающих его ослепительных звезд.

IC1284 сопровождают две отражательные туманности, известные как NGC6589 и NGC6590, расположенные в правом нижнем углу изображения. В отличие от эмиссионных туманностей, отражательные туманности состоят из межзвездной пыли, которая отражает свет, излучаемый близлежащими звездами. В результате эти туманности кажутся голубыми.

Пыль внутри отражательной туманности рассеивает более короткие и голубые волны света от близлежащих звезд, создавая завораживающее и неземное свечение. Это явление является той же причиной, по которой наше небо кажется голубым.

Это недавно опубликованное изображение является частью более крупной инициативы под названием VST Photometric H-alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), организованной ESO. С помощью исследования VPHAS+ астрономы стремятся глубже понять жизненный цикл звезд, изучая туманности и звезды в видимом свете.

В заключение, последняя фотография ESO демонстрирует завораживающую красоту IC1284, красной эмиссионной туманности, которая завораживает своим сияющим присутствием среди необъятного космоса.

Определения:

– Эмиссионная туманность: яркое и рассеянное облако ионизированного газа, излучающее собственный свет.

– Отражательная туманность: облако межзвездной пыли, отражающее свет, излучаемый близлежащими звездами.

– VLT: Очень Большой Телескоп, мощный телескоп, которым управляет Европейская Южная Обсерватория.

источники:

– Европейская южная обсерватория (ESO)

– Фотометрический обзор H-альфа южной галактической плоскости и балджа VST (VPHAS+)