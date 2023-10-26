Новое исследование показало, что петухи обладают способностью к самопознанию

Недавнее исследование, проведенное группой нейробиологов и психологов из Боннского и Бохумского университетов в Германии, предоставило потенциальные доказательства того, что петухи обладают способностями к самопознанию. Исследователи разработали новые эксперименты с использованием зеркал, чтобы определить, могут ли петухи отличить свое изображение от изображения другого петуха.

Предыдущие исследования выявили лишь избранное количество видов животных, способных к самопознанию, таких как сороки, некоторые обезьяны, слоны и дельфины. Эти исследования обычно включают наблюдение за реакцией животного на отметину на его лице или теле, когда оно видит свое отражение в зеркале. Однако, учитывая, что у многих животных нет конечностей или придатков, пригодных для таких испытаний, исследователям пришлось разработать альтернативные методы.

Петухи были выбраны в качестве объекта исследования из-за их поведенческих тенденций. Было замечено, что петухи часто кукарекают при столкновении с хищниками, оставаясь при этом тихими в спокойной обстановке. Исследовательская группа воспользовалась этой характеристикой для проведения экспериментов по самопознанию.

В ходе экспериментов одинокого петуха помещали в закрытое помещение, разделенное проволочной сеткой. В некоторых испытаниях по другую сторону сетки помещался еще один петух, а в других пространство оставалось пустым. Кроме того, в некоторых испытаниях к сетке было прикреплено зеркало, закрывающее обзор петуха позади него. Чтобы представить потенциальную угрозу, в некоторых экспериментах исследователи проецировали силуэт ястреба на потолок.

Анализируя поведение и вокал петухов, исследовательская группа обнаружила, что присутствие другого петуха на противоположной стороне сетки значительно увеличивает вероятность кукарекания. Интересно, что эта реакция происходила независимо от того, видел ли петух собственное отражение в зеркале или нет. Это открытие означает, что петухи понимают, что зеркальное изображение не является отражением другого петуха, что указывает на форму самопознания. Кроме того, исследование показывает, что петухи полагаются на визуальные сигналы, а не на слуховые или обонятельные сигналы, чтобы определить реальность своего окружения.

Это исследование способствует нашему пониманию когнитивных способностей петухов и расширяет известный репертуар самосознания в животном мире. Дальнейшие исследования в этой области могут пролить свет на эволюцию и развитие самопознания у разных видов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое самопознание?

Самопознание относится к способности человека воспринимать и понимать, что отражение или изображение в зеркале представляет собой самого себя, а не другого представителя того же вида.

Какие животные продемонстрировали самопознание?

Предыдущие исследования показали, что к некоторым животным, обладающим способностями к самопознанию, относятся сороки, некоторые обезьяны, слоны и дельфины.

Почему для этого исследования были выбраны петухи?

Петухи были выбраны в качестве объектов этого исследования из-за их склонности издавать характерные звуки (кукаканье) при встрече с угрозами или другими петухами.

Как проводились эксперименты?

Эксперименты включали размещение петуха на арене, разделенной проволочной сеткой. На другой стороне сетки ставили еще одного петуха или оставляли пустым. В некоторых испытаниях зеркало закрывало обзор петуха. В некоторых случаях на потолок проецировался силуэт ястреба, чтобы представить потенциальную угрозу.

Каковы были основные выводы исследования?

Исследование показало, что петухи с большей вероятностью кукарекали, когда знали о присутствии другого петуха на противоположной стороне сетки, независимо от того, могли ли они видеть свое отражение в зеркале. Это говорит о том, что петухи обладают формой самопознания и полагаются в первую очередь на визуальные подсказки для определения реальности своего окружения.