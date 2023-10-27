Узнают ли Петухи себя в зеркале? Новое исследование проливает свет

Инновационное исследование, проведенное исследователями из университетов Бонна и Бохума, а также Медицинской школы MSH в Гамбурге, бросает вызов традиционному пониманию птичьего интеллекта. Исследование было направлено на изучение самосознания кур, уделяя особое внимание петухам и их способности узнавать себя в зеркале.

Традиционно для оценки самораспознавания у животных использовался «Марк-тест». Однако этот тест дал противоречивые результаты, что побудило исследователей искать более экологически значимый подход. Соня Хиллемахер и доктор Инга Тиманн в сотрудничестве с профессором, доктором наук Онуром Гюнтюркуном решили изучить естественное поведение петухов, чтобы разработать более подходящий тест.

Используя тот факт, что петухи издают сигналы тревоги, чтобы предупредить своих друзей о потенциальных хищниках, исследователи разработали инновационный эксперимент. Они создали контролируемую среду, в которой петухи могли визуально воспринимать друг друга, будучи разделенными сеткой. Когда была введена симуляция угрозы хищника, петухи издавали значительно большее количество сигналов тревоги по сравнению с тем, когда они были одни.

Основываясь на этих выводах, исследователи внедрили в тестовую среду зеркало, чтобы проверить, будут ли петухи реагировать тревожными сигналами, увидев свое отражение. Удивительно, но петухи издавали значительно меньше криков, что указывает на то, что они не воспринимали свое отражение как другую птицу.

Эти результаты бросают вызов предыдущим предположениям о способностях петухов к самопознанию. Соня Хиллемахер предполагает, что, хотя петухи могут узнавать свое отражение, они могут интерпретировать зеркальный объект как не представляющий угрозы, что приводит к уменьшению количества сигналов тревоги.

Это исследование подчеркивает важность контекстуально релевантных условий в поведенческих тестах и ​​призывает к изменению взглядов и методологии в исследованиях познания животных. Рассматривая естественное поведение и окружающую среду животных, ученые могут открыть новые возможности для понимания их интеллекта.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое «тест на оценку»?

«Марк-тест» — традиционный метод, используемый для оценки самопознания у животных. Он предполагает нанесение на животное цветной метки, которая видна только через зеркальное отражение. Если животное демонстрирует осознание метки, взаимодействуя с ней через зеркало, это предполагает самоузнавание.

Вопрос: Каковы были результаты исследования самосознания петухов?

Исследование показало, что петухи издают значительно меньше сигналов тревоги, когда видят свое отражение в зеркале, по сравнению с тем, когда они видят другого петуха. Это говорит о том, что петухи могут узнавать свои отражения, хотя и воспринимают их как не представляющих угрозы существ.

Вопрос: Как это исследование повлияет на права и благополучие животных?

Исследование подчеркивает важность учета естественного поведения и окружающей среды животных в поведенческих тестах. Лучше понимая когнитивные способности и самосознание животных, мы можем выступать за улучшение благосостояния и прав различных видов, особенно в таких секторах, как сельское хозяйство и исследования.