Советы по садоводству, как добавить цвета в домашний сад

При планировании домашнего сада важно учитывать цветущие кустарники, почвопокровные растения и вьющиеся растения для будущих всплесков цвета. Октябрь этого года был особенно засушливым, поэтому стоит подумать о том, какое влияние это может оказать на ваши растения. Прежде чем наступит летняя жара, убедитесь, что в вашем саду хороший слой мульчи, и проверьте, что ваша спринклерная система находится в рабочем состоянии. Кроме того, добавление почвопокровных растений может улучшить общий вид вашего сада.

Совершите поездку по местному городу и поищите вдохновение в успешных садах этого района. Например, срединные сады Рокгемптона были украшены Gazanias scandens, растением, которое стало синонимом города. Доступные в различных цветах, газании можно смешивать вместе или высаживать в одном цвете, чтобы получить потрясающий визуальный эффект. Эти почвопокровные растения идеально подходят для солнечных мест и обеспечивают яркий вид даже на открытых местах.

Газания принадлежит к семейству сложноцветных маргариток, и ее легко выращивать. Они представлены в широком диапазоне ярких цветов и двухцветных окрасов. Родом из Южной Африки, это травянистые многолетние растения, которые могут образовывать комки или иметь побеги, стелющиеся по камням. Растения также легко дают рассаду, создавая постоянное присутствие в вашем саду.

Другие сады, в которых представлены красивые растения, включают парк Кол Браун, где можно найти маленький изумруд Табернамонтана Коримбоза. Этот привлекательный небольшой кустарник круглый год имеет блестящую темно-зеленую листву и гроздья белых цветов со слабым ароматом. Он универсален и подходит для низких живых изгородей, краев сада или посадки в контейнерах.

Вход в аэропорт Рокгемптона украшен впечатляющей аллеей Бисмарк-Палмс. Эти водянистые пальмы с привлекательной сине-серой листвой родом из Мадагаскара. Хотя они могут не подойти для небольших садов, при достаточном пространстве они могут вырасти до трех метров в ширину. В садах аэропорта также есть подлесок, который создает прекрасный контраст с пальмами.

Алоэ, которое выращивают в Центральном Квинсленде уже более века, также стоит рассмотреть для своего сада. Сейчас доступны выносливые и красочные гибриды, причем некоторые сорта цветут непрерывно в течение шести месяцев. Особенно привлекателен сорт Aloe Bush Baby Yellow с его нежно-желтыми цветками и темно-зеленой листвой.

Наконец, дерево франжипани, также известное как плюмерия, все еще можно найти по всему Рокгемптону. Plumeria obtusa, или Evergreen Frangipani, сохраняет листву круглый год и имеет блестящие темно-зеленые листья. Чисто-белые, очень ароматные цветы делают его неповторимым.

Прокатитесь по городу в эти выходные и вы обнаружите множество эффектных цветущих растений, которые идеально подойдут для вашего собственного сада.

источники:

– Садоводство с Нилом Фишером: советы и идеи по садоводству в Центральном Квинсленде (nd)