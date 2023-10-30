Раскрытие секретов звездных взрывов: миссия INFUSE по изучению остатков сверхновых в петле Лебедя

На бескрайних просторах ночного неба остатки сверхновой Петли Лебедя привлекают любопытство как астрономов, так и наблюдателей за звездами. Это небесное явление, расположенное недалеко от созвездия Лебедя (на латыни «лебедь»), является остатком некогда массивной звезды, которая рухнула под действием собственной гравитации и взорвалась сверхновой примерно 20,000 XNUMX лет назад. Теперь готовится к запуску революционная миссия под названием INFUSE, целью которой является пролить свет на тайны, окружающие звездные взрывы, и их роль в создании новых небесных тел.

INFUSE, что означает «Ультрафиолетовый спектроскопический эксперимент с интегральным полем», будет использовать современный инструмент, который сочетает в себе визуализацию и спектроскопию для наблюдения остатков сверхновой Петли Лебедя. Захватывая дальний ультрафиолетовый свет, излучаемый, когда фронт ударной волны врезается в карманы холодного газа в галактике Млечный Путь, INFUSE предоставит неоценимую информацию о динамике и передаче энергии сверхновых.

Сверхновые, как и те, что ответственны за создание Петли Лебедя, играют решающую роль в формировании галактик. Эти взрывные события рассеивают тяжелые металлы, образовавшиеся в ядре звезды, в окружающие их пылевые и газовые облака, которые в конечном итоге сливаются, образуя новые небесные тела, такие как планеты, звезды и целые звездные системы.

Миссия INFUSE, возглавляемая Брайаном Флемингом, профессором-исследователем из Университета Колорадо в Боулдере, направлена ​​на изучение продолжающегося расширения Петли Лебедя. Это массивное облако размером более 120 световых лет в поперечнике продолжает расширяться с ошеломляющей скоростью примерно 930,000 XNUMX миль в час.

Благодаря своему инновационному оборудованию INFUSE будет получать изображения фронта ударной волны, показывая температуру газа в диапазоне от 90,000 540,000 до 50,000 300,000 градусов по Фаренгейту (от XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX градусов по Цельсию). Объединив сильные стороны визуализации и спектроскопии, INFUSE создаст трехмерный «куб данных», который обеспечит всестороннее понимание состава, температуры и движения остатков.

Запуск миссии зондирующей ракеты INFUSE запланирован на 29 октября 2023 года с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Когда мы отправляемся в это научное путешествие, INFUSE обещает разгадать тайны звездных взрывов, открыть понимание формирования небесных тел, которые еще больше прольют свет на наше понимание Вселенной.

FAQ

В: Что такое ИНФУЗ?

INFUSE, или Ультрафиолетовый спектроскопический эксперимент с интегральным полем, представляет собой зондирующую ракетную миссию, которая сочетает в себе визуализацию и спектроскопию для изучения остатков сверхновой Петли Лебедя.

Вопрос: Что такое петля Лебедя?

Петля Лебедя, также известная как туманность Вуаль, является остатком взрыва сверхновой, произошедшего примерно 20,000 XNUMX лет назад. Он расположен недалеко от созвездия Лебедя на ночном небе.

Вопрос: Что такое сверхновые?

Сверхновые — это взрывные события, которые происходят, когда массивная звезда коллапсирует под действием собственной гравитации и высвобождает огромное количество энергии. Они играют решающую роль в формировании небесных тел и распространении тяжелых металлов во Вселенной.

Вопрос: Как INFUSE поспособствует нашему пониманию сверхновых?

INFUSE будет улавливать дальний ультрафиолетовый свет, излучаемый при взаимодействии ударного фронта остатков сверхновой Петли Лебедя с холодным газом в Млечном Пути. Изучая эту передачу энергии, INFUSE стремится предоставить новое понимание динамики и процессов сверхновых.