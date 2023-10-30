В определенные месяцы года наблюдатели северного полушария могут увидеть созвездие Лебедя, изящно пересекающее ночное небо. Одним из самых захватывающих объектов в этом созвездии является Петля Лебедя, также известная как туманность Вуаль, расположенная чуть выше лебединого крыла.

Туманность Вуаль — это остатки массивной звезды, которая взорвалась впечатляющей сверхновой примерно 20,000 2,600 лет назад. Этот звездный взрыв, затмивший размер нашего Солнца, рассеял тяжелые элементы, образовавшиеся в ядре звезды, в окружающие пылевые и газовые облака. Фактически, взрыв был настолько сильным, что, как полагают, его можно было увидеть даже в дневное время на Земле, несмотря на то, что он находился на расстоянии XNUMX световых лет от Земли.

Эти сверхновые играют решающую роль в формировании галактик и звездных систем. Взрыв разбрасывает по Вселенной тяжелые элементы, в том числе необходимые для формирования планет и звезд. Со временем остатки этих взрывов сливаются, приводя к образованию новых звезд, планет и целых звездных систем.

Чтобы разгадать тайны Петли Лебедя и ее роли в формировании звездных систем, с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико была запущена зондирующая ракета-эксперимент INFUSE (Интегральный ультрафиолетовый спектроскопический эксперимент). Миссия, возглавляемая исследователями из Университета Колорадо в Боулдере, направлена ​​на наблюдение за тем, как сверхновая сбрасывает энергию в Млечный Путь, изучая свет, излучаемый при столкновении ударной волны с карманами холодного газа в галактике.

Миссия INFUSE использует специализированный телескоп, предназначенный для обнаружения дальнего ультрафиолета, что позволяет ученым наблюдать температуру газа в диапазоне от 90,000 540,000 до XNUMX XNUMX °F. Этот уникальный инструмент сочетает в себе возможности визуализации и спектроскопии, предоставляя ценную информацию о составе, температуре и движении источника света.

Собранные данные не только помогут ученым понять конкретные элементы и их температуру, но также прольют свет на то, как эти элементы смешиваются с окружающей средой. Эти измерения являются важным шагом на пути к пониманию процесса, посредством которого материал сверхновых становится частью планет и форм жизни, таких как Земля и люди.

FAQ

Что такое петля Лебедя?

Петля Лебедя, также известная как туманность Вуаль, представляет собой остатки массивной звезды, взорвавшейся сверхновой примерно 20,000 XNUMX лет назад.

Какова цель миссии INFUSE?

Миссия INFUSE направлена ​​на наблюдение за тем, как энергия сверхновой Петли Лебедя рассеивается в Млечном Пути, что дает представление о формировании звездных систем.

Как работает прибор INFUSE?

Прибор INFUSE сочетает в себе визуализацию и спектроскопию для захвата и анализа дальнего ультрафиолета, излучаемого ударной волной сверхновой. Он предоставляет ценные данные о составе, температуре и движении.

Каковы последствия миссии INFUSE?

Миссия INFUSE улучшит наше понимание того, как материал сверхновых способствует формированию планет и сред, поддерживающих жизнь, таких как Земля.