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Исследование предупреждает, что космические путешествия могут представлять угрозу озоновому слою Земли

ByМамфо Брешиа

сентябрь 30, 2023
Исследование предупреждает, что космические путешествия могут представлять угрозу озоновому слою Земли

Недавнее исследование, проведенное учеными из Кентерберийского университета в Крайстчерче, Новая Зеландия, предполагает, что растущий интерес к исследованию космоса и увеличение количества запусков ракет могут представлять значительную угрозу для восстановления озонового слоя Земли. Несмотря на усилия по восстановлению озонового слоя, который в прошлом был сильно поврежден в результате деятельности человека, растущая космическая промышленность может препятствовать его восстановлению.

Ракеты, используемые в космических миссиях, выбрасывают газы и частицы, вредные для озонового слоя. В исследовании были проанализированы данные о запусках ракет за последние пять лет и спрогнозированы будущие тенденции в космических путешествиях. За этот короткий период количество ежегодных запусков по всему миру увеличилось с 90 до 190, причем большинство из них происходит в Северном полушарии. Исследователи прогнозируют, что к 3.7 году мировая космическая индустрия может превысить 2040 триллиона долларов.

Хотя нынешнее воздействие ракетных запусков на озоновый слой считается небольшим, в исследовании подчеркивается, что эскалация космической деятельности может усугубить ущерб. Ракетные выбросы выделяют такие вещества, как активный хлор, черный углерод и оксиды азота, которые вредны для озона. Влияние новых ракетных топлив, таких как метан, еще предстоит полностью оценить.

Интерес к космическим предприятиям растет: на сцену выходят около 70 стран и частных космических предприятий. Рост таких компаний, как Virgin Galactic, SpaceX и Blue Origin, указывает на глобальную тенденцию в освоении космоса. Однако важно учитывать потенциальные экологические последствия таких усилий.

Исследование также предполагает, что Новая Зеландия имеет потенциал, чтобы взять на себя лидирующую роль в космической отрасли и повлиять на глобальные дискуссии об устойчивом освоении космоса. Исследователи предлагают стратегии для космической отрасли и сообщества исследователей озона, включая отслеживание выбросов ракет, обеспечение доступа к данным для исследователей и рассмотрение воздействия на озон во время проектирования ракет.

Крайне важно уделять приоритетное внимание устойчивым практикам глобальных запусков ракет путем координации усилий аэрокосмических компаний, ученых и правительств. Исследование призывает к немедленным действиям, чтобы гарантировать, что ракеты не будут препятствовать продолжающемуся восстановлению озонового слоя. Результаты этого исследования опубликованы в Журнале Королевского общества Новой Зеландии.

источники:
- Кентерберийский университет
- Журнал Королевского общества Новой Зеландии

By Мамфо Брешиа

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