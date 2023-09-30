Исследование предупреждает, что космические путешествия могут представлять угрозу озоновому слою Земли

Недавнее исследование, проведенное учеными из Кентерберийского университета в Крайстчерче, Новая Зеландия, предполагает, что растущий интерес к исследованию космоса и увеличение количества запусков ракет могут представлять значительную угрозу для восстановления озонового слоя Земли. Несмотря на усилия по восстановлению озонового слоя, который в прошлом был сильно поврежден в результате деятельности человека, растущая космическая промышленность может препятствовать его восстановлению.

Ракеты, используемые в космических миссиях, выбрасывают газы и частицы, вредные для озонового слоя. В исследовании были проанализированы данные о запусках ракет за последние пять лет и спрогнозированы будущие тенденции в космических путешествиях. За этот короткий период количество ежегодных запусков по всему миру увеличилось с 90 до 190, причем большинство из них происходит в Северном полушарии. Исследователи прогнозируют, что к 3.7 году мировая космическая индустрия может превысить 2040 триллиона долларов.

Хотя нынешнее воздействие ракетных запусков на озоновый слой считается небольшим, в исследовании подчеркивается, что эскалация космической деятельности может усугубить ущерб. Ракетные выбросы выделяют такие вещества, как активный хлор, черный углерод и оксиды азота, которые вредны для озона. Влияние новых ракетных топлив, таких как метан, еще предстоит полностью оценить.

Интерес к космическим предприятиям растет: на сцену выходят около 70 стран и частных космических предприятий. Рост таких компаний, как Virgin Galactic, SpaceX и Blue Origin, указывает на глобальную тенденцию в освоении космоса. Однако важно учитывать потенциальные экологические последствия таких усилий.

Исследование также предполагает, что Новая Зеландия имеет потенциал, чтобы взять на себя лидирующую роль в космической отрасли и повлиять на глобальные дискуссии об устойчивом освоении космоса. Исследователи предлагают стратегии для космической отрасли и сообщества исследователей озона, включая отслеживание выбросов ракет, обеспечение доступа к данным для исследователей и рассмотрение воздействия на озон во время проектирования ракет.

Крайне важно уделять приоритетное внимание устойчивым практикам глобальных запусков ракет путем координации усилий аэрокосмических компаний, ученых и правительств. Исследование призывает к немедленным действиям, чтобы гарантировать, что ракеты не будут препятствовать продолжающемуся восстановлению озонового слоя. Результаты этого исследования опубликованы в Журнале Королевского общества Новой Зеландии.

источники:

- Кентерберийский университет

- Журнал Королевского общества Новой Зеландии