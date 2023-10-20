SpaceX настаивает на ускорении лицензирования запусков

Резюме: SpaceX оказывает давление на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) с целью ускорить процесс лицензирования запусков. Ракета Starship компании готова ко второму летному испытанию, но ожидает окончательного одобрения регулирующих органов. SpaceX надеется запустить ракету в первой половине ноября. Тем временем Virgin Galactic планирует запустить свою шестую миссию за шесть месяцев 2 ноября. Небольшие пусковые компании изо всех сил пытаются конкурировать с низкими ценами SpaceX на миссии Falcon 9. Доминирующее положение SpaceX на рынке оказало «чрезвычайно сдерживающее» воздействие на индустрию малых запусков. SpaceX предлагает возможности совместного запуска малых спутников по цене всего 5,500 долларов за килограмм, что намного ниже, чем цена, которую предлагают специальные малые ракеты-носители. Три американские компании — SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic — обратились с просьбой о продлении периода обучения перед вступлением в силу новых федеральных правил безопасности для коммерческих пилотируемых космических полетов. 20-летний мораторий на федеральные постановления истекает 1 января.

SpaceX активизирует свои усилия по получению лицензии на более быстрый запуск от Федерального управления гражданской авиации (FAA). Компания завершила необходимую подготовку ко второму летному испытанию своей ракеты Starship, но ожидает окончательного одобрения регулирующих органов. Самая ранняя возможная дата запуска теперь приходится на первую половину ноября. Virgin Galactic, напротив, готовится к своей шестой миссии за шесть месяцев, запланированной на 2 ноября.

Однако небольшие компании-запускатели сталкиваются с проблемами, пытаясь конкурировать с низкими ценами SpaceX на миссии Falcon 9. Руководители отрасли заявили, что доминирующее положение SpaceX на рынке оказало значительное влияние на индустрию малых запусков, затруднив им конкуренцию по цене. В настоящее время SpaceX предлагает возможности совместного запуска небольших спутников по цене всего 5,500 долларов за килограмм. Хотя эти цены выросли с первоначальных 5,000 долларов за килограмм, они все еще остаются намного ниже того, что предлагают специальные малые ракеты-носители.

Кроме того, три американские компании — SpaceX, Blue Origin и Virgin Galactic — объединились, чтобы потребовать продления периода обучения перед вступлением в силу новых федеральных правил безопасности для коммерческих пилотируемых космических полетов. Текущий 20-летний мораторий на федеральные правила истекает 1 января. Компании считают, что отрасль еще не созрела для принятия новых правил безопасности, и они работают с ФАУ и другими правительственными агентствами над созданием новых правил безопасности. каркас для космического транспорта.

источники:

– Источник 1: Тревор Мальманн/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Источник 2: Новости космоса – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Источник 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/