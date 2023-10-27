Индия успешно испытала систему спасения для капсулы экипажа, рассчитанной на человека

Индия достигла важной вехи в своей программе пилотируемых космических полетов, проведя успешные испытания системы спасения экипажа космического корабля «Гаганьян». Летные испытания, состоявшиеся в субботу, продемонстрировали ракетные двигатели и парашюты, которые уведут космический корабль от вышедшей из строя ракеты-носителя.

В ходе испытаний беспилотный вариант капсулы «Гаганьян» был запущен поверх одноступенчатой ​​ракеты на жидком топливе. Примерно через минуту после запуска сработал маневр прерывания, и капсула отделилась от ракеты-носителя и спрыгнула на парашюте в море. Индийские официальные лица были в восторге от результатов испытательного полета, отметив его как первую важную веху в программе Gaganyaan стоимостью 1.1 миллиарда долларов.

«Мы начали путешествие Гаганьяана с этого первого запуска испытательного корабля, и это будет повторяться несколько раз в разных условиях», — сказал Шридхара Соманат, председатель Индийской организации космических исследований. В следующем году Индия планирует провести дополнительные испытания системы прерывания запуска, а также беспилотную миссию «Гаганьян» на орбиту. Целью отправки космонавтов на низкую околоземную орбиту на космическом корабле «Гаганьян» является 2025 год.

Успешное испытание системы спасения экипажа является значительным шагом вперед для амбиций Индии в области пилотируемых космических полетов. Это демонстрирует способность страны обеспечить безопасность своих астронавтов во время сценариев запуска и возвращения. Разрабатывая собственный пилотируемый космический корабль, Индия позиционирует себя как крупного игрока на арене освоения космоса.

Что такое космический корабль Гаганьян?

Космический корабль «Гаганьян» — первый в Индии пилотируемый космический корабль, предназначенный для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту.

Что проверялось в ходе летных испытаний?

Летные испытания были сосредоточены на системе спасения экипажа, которая включает в себя ракетные двигатели и парашюты для безопасного отделения космического корабля от вышедшей из строя ракеты-носителя.

Каковы сроки отправки космонавтов на орбиту на космическом корабле «Гаганьян»?

Индийские официальные лица намерены отправить астронавтов на низкую околоземную орбиту на космическом корабле «Гаганьян» к 2025 году. Этому будут предшествовать новые испытания системы прерывания запуска и беспилотная миссия «Гаганьян».