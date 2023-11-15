Будущее европейских космических запусков: сдвиг парадигмы в сторону коммерциализации

Европейский космический транспорт переживает исторический сдвиг, поскольку министры на Европейском космическом саммите принимают новый конкурентный подход к услугам по запуску. Этот подход направлен на расширение прав и возможностей коммерческих компаний и снижение зависимости от государственного финансирования, при этом Европейское космическое агентство (ЕКА) выступает в качестве основного заказчика коммерческой космической деятельности и услуг.

Решение о переходе к конкурентоспособной модели услуг рассматривается экспертами отрасли как положительный шаг. Йорн Шпурманн, коммерческий директор Rocket Factory Augsburg (RFA), считает, что это «исторический момент», поскольку ЕКА решает приватизировать и поддержать несколько компаний в разработке систем космического запуска, а не в разработке собственных. Этот новый подход открывает захватывающие возможности для RFA, которая с момента своего создания в 2018 году занимается разработкой небольшой пусковой установки RFA One.

Смена европейской парадигмы запуска не только позволяет RFA расширить свои возможности за счет изучения разработки систем средней и тяжелой грузоподъемности, но также открывает новые возможности в рамках программы коммерческих грузовых перевозок ЕКА. RFA ранее объявила о создании консорциума для разработки «Арго», грузового сервиса для Международной космической станции (МКС) и будущих коммерческих космических станций. Хотя соблюдение крайнего срока, установленного ЕКА в 2028 году, является непростой задачей, Спурманн по-прежнему уверен в себе.

В настоящее время основным направлением деятельности RFA является первый запуск, который планируется провести летом 2024 года на космодроме СаксаВорд на Шетландских островах в Шотландии. В трехступенчатой ​​пусковой установке компании RFA One используются двигатели Helix со ступенчатым сгоранием керосина и жидкого кислорода. Имея возможность развертывания до 1,300 кг на 500-километровую полярную орбиту или 450 кг на геостационарную переходную орбиту, RFA уверена в достигнутом прогрессе.

Финансовая поддержка со стороны Космического агентства Великобритании в размере 4.3 миллиона долларов еще больше укрепляет подготовку RFA к первому полету. Успешный запуск RFA может сделать компанию и космодром СаксаВорд важными игроками в развивающейся европейской экосистеме услуг коммерческого запуска.

FAQ

1. Каков новый конкурентный подход Европейского космического саммита?

Европейский космический саммит принял новый конкурентный подход к космическим перевозкам, расширяя возможности коммерческих компаний и снижая зависимость от государственного финансирования. Европейское космическое агентство будет выступать в качестве основного заказчика коммерческой космической деятельности и услуг.

2. Какие возможности открывает смена парадигмы Ракетного завода Аугсбург (РФА)?

Новый подход позволяет RFA расширить свои возможности за счет разработки систем средней и тяжелой грузоподъемности. Кроме того, RFA может участвовать в программе коммерческих грузов ЕКА, целью которой является предоставление грузовых услуг Международной космической станции и будущим коммерческим космическим станциям.

3. Когда запланирован первый запуск RFA?

Первый запуск RFA запланирован на лето 2024 года на космодроме СаксаВорд на Шетландских островах Шотландии.

4. Какой лаунчер использует RFA?

Основной пусковой установкой RFA является RFA One, трехступенчатая ракета, в которой используются двигатели Helix со ступенчатым сгоранием керосина и кислорода.

5. Какой вклад запуск RFA вносит в европейскую экосистему услуг коммерческого запуска?

Успешный запуск RFA может сделать компанию и космодром СаксаВорд важными игроками в развивающейся европейской экосистеме услуг коммерческого запуска.