Новое исследование показало, что камни выделяют CO2 так же значительно, как и вулканы

Новое исследование показало, что горные породы выделяют углекислый газ (CO2) в атмосферу в таких же значительных количествах, как и CO2, выделяемый вулканами. Хотя известно, что горные породы поглощают CO2 в процессе химического выветривания, этот новый процесс выделения CO2 из горных пород не учитывается в большинстве моделей естественного углеродного цикла.

Этот процесс происходит, когда породы, образовавшиеся на древнем морском дне, выталкиваются на поверхность, например, во время образования гор. Это подвергает органический углерод в камнях воздействию кислорода воздуха и воды, что приводит к реакции с выделением CO2. Ранее предполагалось, что породы выветривания действуют как поглотитель CO2, а не как его источник.

Измерение выбросов CO2 в результате выветривания органического углерода в горных породах оказалось сложной задачей. Однако исследователи в этом исследовании использовали рений в качестве индикаторного элемента, поскольку он высвобождается в воду, когда органический углерод горной породы реагирует с кислородом. Это позволило им измерить выбросы CO2 путем отбора проб речной воды.

Объединив данные о речной воде с глобальными картами содержания органического углерода в приповерхностных породах, исследователи смогли оценить общее количество углекислого газа, выделяемого выветриваемыми породами. Они обнаружили, что горячие точки CO2 сконцентрированы в горных хребтах с высокой скоростью подъема, таких как восточные Гималаи, Скалистые горы и Анды.

Хотя выбросы CO2 в результате выветривания органического углерода в горных породах примерно в 100 раз меньше, чем современные выбросы CO2 человеком от сжигания ископаемого топлива, они аналогичны выбросам CO2 из-за вулканов. Это делает его ключевым игроком в естественном углеродном цикле Земли.

В настоящее время исследователи изучают, как изменения в эрозии, вызванные деятельностью человека и антропогенными изменениями климата, могут повлиять на эту естественную утечку углерода. Неизвестно, увеличится ли естественное выделение CO2 в будущем, но текущие исследования направлены на лучшее понимание этого процесса.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

– Определение углеродного цикла: [источник]

– Определение химического выветривания: [источник]