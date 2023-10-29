Комета 12/P Понс-Брукса: небесное зрелище, которое стоит ждать

Завораживающая комета, прозванная «дьявольской кометой» из-за своей характерной формы, напоминающей два рога, проносится через внутреннюю часть Солнечной системы. Комета 12/P Понс-Брукса, как ее официально называют, приблизится к Земле весной, потенциально предлагая впечатляющее зрелище, видимое невооруженным глазом.

Достигнув своего перигелия, ближайшей точки на своей орбите к Солнцу, 21 апреля 2024 года, этот космический странник впоследствии пройдет ближе всего к нашей планете 2 июня. Астрономы высказывают предположение о возможности увидеть комету под ясным и темным небом. в течение этого времени, поскольку он может излучать яркость, достаточную для наблюдения без посторонней помощи.

Ожидая его приближения, энтузиасты, вооруженные мощными телескопами, уже успели увидеть необыкновенное зрелище. Комета 12/P Понс-Брукса за последние несколько месяцев продемонстрировала два извержения: одно в июле, а другое в начале этого месяца. В обоих случаях светимость кометы усилилась, что сопровождалось выбросом газа и ледяных обломков, образующих интригующую форму двух одинаковых рогов. Некоторые астрономы даже обнаружили сходство между внешним видом кометы после извержения и культовым космическим кораблем «Тысячелетний сокол» из франшизы «Звездные войны».

Астроном-любитель Элиот Херман, используя удаленные телескопы в штате Юта, сделал замечательные изображения кометы 12/P Понс-Брукса и ее рогов дьявола. Комета состоит из ядра, состоящего из пыли, газа и льда, окруженного блестящим газовым облаком, известным как кома. Когда солнечный свет и солнечная радиация проникают в ядро ​​кометы, происходят спорадические сильные вспышки, похожие на наблюдаемые извержения.

Хотя точные механизмы, лежащие в основе формирования временных рогов кометы, еще не до конца изучены, эксперты подозревают, что они происходят из-за этих ледяных извержений. Структура кометы, вероятно, влияет на внешний вид извергаемых газовых и ледяных облаков, создавая иллюзию рогов, видимую в наземные телескопы.

Открытая в 1812 году французским астрономом Жаном-Луи Понсом, а затем вновь наблюдаемая астрономом Уильямом Бруксом в 1883 году, комета 12/P Понс-Брукса совершает 71-летний оборот вокруг Солнца. Поэтому после предстоящего близкого столкновения весной он отступит за пределы Солнечной системы только для того, чтобы снова появиться через много десятилетий.

Учитывая ее непосредственную близость к Земле, астрономы с нетерпением готовятся к изучению кометы 12/P Понс-Брукса, прежде чем она совершит оборот вокруг Солнца и отправится обратно на окраины нашего космического соседства. Примечательно, что ее приближение совпадает с полным солнечным затмением 8 апреля 2024 года, что дает редкую возможность наблюдать близость кометы к Солнцу. Элиот Херман ожидает, что это событие можно будет увидеть невооруженным глазом из-за уникальных обстоятельств затмения, выражая радость по поводу того, что он станет свидетелем и фотографирует его из Техаса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое комета 12/P Понс-Брукса?

Ответ: Комета 12/P Понс-Брукса — небесный объект, характеризующийся двумя отдельными «рогами» из газа и льда, за что она получила прозвище «дьявольская комета».

Вопрос: Когда комета 12/P Понс-Брукса будет видна невооруженным глазом?

Ответ: Ожидается, что комету можно будет увидеть без помощи телескопов весной 2024 года, когда она достигнет ближайшей к Земле точки.

Вопрос: Как часто комета 12/P Понс-Брукса приближается к Земле?

Ответ: Комета 12/P Понс-Брукса имеет орбитальный период 71 год, что означает, что она приближается к внутренней части Солнечной системы и Земле примерно раз в семь десятилетий.

Вопрос: Как образуются «дьявольские рога» кометы?

Ответ: Точный процесс формирования временных рогов кометы еще до конца не изучен. Однако считается, что они возникают в результате сильных извержений, вызванных нагреванием ядра кометы солнечным светом и солнечной радиацией.

Вопрос: Могут ли извержения кометы представлять угрозу для Земли?

Ответ: Нет, комета 12/P Понс-Брукса не представляет никакой опасности для нашей планеты. Его извержения и активность в первую очередь способствуют созданию захватывающего астрономического зрелища.