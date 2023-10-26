Раскрыто формирование Луны: новые данные о лунных кристаллах

Ученые получили более глубокое понимание формирования Луны и ее возраста благодаря изучению кристаллов, обнаруженных в образцах горных пород, собранных во время миссии Аполлон-17 в 1972 году. Ранее считалось, что Луна образовалась примерно 4.4 миллиарда лет назад. Однако на основе анализа кристаллов циркона исследователи теперь предполагают, что Луна может быть примерно на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее, и ее возраст составляет 4.46 миллиарда лет.

Основная гипотеза формирования Луны — столкновение объекта размером с Марс под названием Тейя с ранней Землей, в результате чего расплавленная порода вылетела в космос. Эти обломки в конечном итоге объединились и образовали Луну. Хотя эта гипотеза широко принята, точное время образования Луны определить сложно.

Кристаллы циркона, найденные во фрагменте породы, собранном астронавтом Харрисоном Шмиттом, сыграли решающую роль в определении возраста Луны. Используя метод атомно-зондовой томографии, ученые смогли подтвердить возраст кристаллов, образовавшихся после гигантского удара. Присутствие кристаллов циркона, которые, как известно, чрезвычайно прочны, в образцах Земли, Марса и Луны подчеркивает их значение для понимания ранней истории небесных тел.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством космохимика Филиппа Хека, пролило свет на еще один аспект воздействия Луны на Землю. Столкновение, в результате которого образовалась Луна, оказало катастрофическое воздействие на Землю, изменив скорость ее вращения. Кроме того, гравитационные силы Луны сыграли решающую роль в стабилизации наклона оси Земли и замедлении скорости ее вращения. Эти факторы оказали глубокое влияние на климат Земли и ее способность поддерживать жизнь.

Исследование не только дает ценную информацию о формировании Луны и истории Земли, но также подчеркивает важность изучения материалов, собранных в ходе космических миссий, проведенных несколько десятилетий назад. Передовые аналитические методы, такие как атомная томография, позволили ученым получить новую информацию из образцов, собранных во время миссий Аполлона. Продолжение исследований и исследований Луны не только улучшит наше понимание нашего небесного соседа, но и проложит путь для будущих исследований дальнего космоса.

FAQ

1. Сколько лет Луне?

На основании анализа кристаллов циркона ученые теперь предполагают, что Луна образовалась примерно 4.46 миллиарда лет назад, что примерно на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

2. Как образовалась Луна?

Основная гипотеза формирования Луны — столкновение объекта размером с Марс под названием Тейя с ранней Землей, в результате чего расплавленная порода вылетела в космос. Эти обломки в конечном итоге объединились и образовали Луну.

3. Какую роль Луна играет в стабилизации Земли?

Столкновение, в результате которого образовалась Луна, оказало катастрофическое воздействие на Землю, изменив скорость ее вращения. Гравитационные силы Луны сыграли решающую роль в стабилизации наклона оси Земли и замедлении скорости ее вращения, что оказало глубокое влияние на климат Земли и ее способность поддерживать жизнь.

4. Как были определены возраст и образование Луны?

Возраст Луны был определен путем анализа кристаллов циркона, найденных в образцах горных пород, собранных во время миссии «Аполлон-17». Передовые методы, такие как атомная томография, подтвердили возраст кристаллов, предоставив важную информацию о формировании Луны.