Обнаружение образца камня и пыли астероида Бенну — крупный прорыв в науке

Недавнее обнаружение 8.8 унций камня и пыли с астероида Бенну было названо Жаклин Макклири, профессором физики и космологом Северо-Восточного университета, переломным моментом в научной игре. Этот образец предоставляет исследователям прямые доказательства формирования Солнечной системы, открывая новые возможности для изучения.

Макклири подчеркивает важность того, что ученые могут физически прикасаться к материалу, поскольку обычный метод изучения астрономических явлений основан на изображениях, полученных с помощью мощных телескопов. Получение образца с Бенну знаменует собой первый случай, когда НАСА взяло образец астероида, что делает его исторической вехой для космического агентства.

Состав Бенну уникален, поэтому сбор образца представляет собой сложную задачу. Описанный как «едва самогравитирующая груда обломков» с высоким содержанием воды, пористая природа астероида потребовала от космического корабля OSIRIS-REx развернуть мощные двигатели, чтобы его не поглотило. Успешная посадка капсулы с образцом в пустыне Юты была названа администратором НАСА Биллом Нельсоном «идеальной миссией».

Что делает обнаруженные камни и пыль такими особенными, так это то, что астероиды считаются первозданными реликвиями ранней Солнечной системы. На Земле скальный материал подвергся обширной эрозии и выветриванию, из-за чего становится трудно отличить самые ранние материалы от тех, на которые повлияли последующие процессы. Изучая образец Бенну, ученые могут получить ценную информацию о составе ранней Солнечной системы.

Продувка контейнера с образцом азотом, проводимая учеными НАСА, обеспечивает нулевое загрязнение земными материалами. Образцы будут доставлены в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для обработки, где их можно будет проанализировать с помощью инструментов, которые гораздо более чувствительны, чем те, что находятся на борту космического корабля.

Помимо пролития света на формирование планет и происхождение органики и воды, которые способствовали возникновению жизни на Земле, изучение образцов Бенну может также предоставить ценную информацию о потенциально опасных астероидах. Орбита Бенну, пересекающая Землю, означает, что он может столкнуться с нашей планетой в будущем. Понимание состава таких астероидов имеет решающее значение для разработки стратегий планетарной защиты.

Обнаружение образца Бенну является монументальным достижением, и научное сообщество ожидает десятилетий исследований и анализа, которые позволят получить дополнительную информацию из этого драгоценного материала.

источники:

– Северо-Восточный университет

– Космос.com