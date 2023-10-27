Новые открытия в загадочной сумеречной зоне океана

Неправительственная организация, специализирующаяся на исследованиях океана, недавно представила захватывающие кадры, снятые двумя роботами, отправленными в сумеречную зону океана. Океанографический институт Вудс-Хоул (WHOI) поделился на YouTube видео, демонстрирующим огромный и загадочный подводный мир, расположенный за пределами досягаемости солнечного света.

Решение о развертывании роботов было вызвано огромной проблемой, с которой сталкиваются ученые при исследовании такой обширной и отдаленной среды. Обширность океана часто затрудняет исследователям поиск и изучение конкретных видов. Используя этих двух океанских роботов, учёные смогли запечатлеть редко встречающиеся животные в сумеречной зоне.

Во время экспедиции Nautilus Live в октябре гибридный аппарат с дистанционным управлением (HROV) Mesobot компании WHOI был задействован в густонаселенных участках морской жизни. Роботы обнаружили и записали невероятные сцены с морскими существами, обитающими в сумеречной зоне, что дает ценную информацию об этой уникальной экосистеме.

Сумеречная зона — это территория на глубине от 200 до 1,000 метров под поверхностью океана. Это царство, изобилующее различными морскими животными и организмами, основным источником существования которых являются органические вещества, в том числе рыбьи экскременты и мертвый фитопланктон.

Видео, опубликованное WHOI, привлекло значительное внимание пользователей сети. Зрители выразили трепет и признательность, оставив комментарии от «Это было действительно здорово! Еще и расслабляюсь!» просто сказать «Красиво». Видео получило более 16,000 100 просмотров и почти XNUMX лайков, что подчеркивает широкий интерес к исследованию и пониманию тайн сумеречной зоны океана.

Это увлекательное видео предлагает заглянуть в скрытые чудеса глубин океана. От завораживающей морской жизни до необъятности сумеречной зоны — все это напоминает нам о богатом биоразнообразии, которое процветает на этих неизведанных территориях. Какое из этих необычных подводных существ привлекло ваше внимание больше всего?

FAQ

Что такое сумеречная зона океана?

Сумеречная зона океана — это область на глубине от 200 до 1,000 метров под поверхностью, куда не попадает солнечный свет.

Почему ученые сбросили роботов в океан?

Ученые запустили роботов в сумеречную зону океана, чтобы исследовать и запечатлеть редкие виды морской жизни, процветающей в этой отдаленной и сложной среде.

Что роботы обнаружили в сумеречной зоне?

Роботы обнаружили широкий спектр морских животных и организмов, которые используют органические вещества, такие как рыбьи экскременты и мертвый фитопланктон, в качестве основного источника существования.

Как пользователи сети отреагировали на видео?

Пользователи сети выразили восхищение и признательность этому видео, назвав его красивым и расслабляющим. Видео собрало более 16,000 100 просмотров и почти XNUMX лайков.