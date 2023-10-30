Сборка спутников: расширение возможностей роботов за счет управления, подобного человеческому

Роботы произвели революцию в подходе к решению задач по техническому обслуживанию и ремонту космических объектов. Их адаптируемость к суровым космическим условиям и способность выполнять сложные процессы сборки делают их неоценимыми для развития космических технологий. Чтобы еще больше расширить свои возможности, исследователи из Пекинского технологического института предложили новый метод управления, основанный на переменных характеристиках демпфирования человеческой руки.

Традиционно управление манипулятором в космических операциях сталкивалось с ограничениями при адаптации к разнообразным задачам сборки и работе с вибрациями, что часто приводило к сбоям сборки. Однако, применяя метод управления переменным доступом, подобный человеческому, роботы могут достичь повышенной безопасности, надежности и адаптируемости во время космической сборки. Выводы команды были опубликованы в Cyborg and Bionic Systems 6 сентября 2023 года.

Контроль соответствия был основным методом, позволяющим роботам выполнять сложные задачи по сборке, но достижение необходимой точности и адаптируемости оказалось сложной задачей. Чтобы преодолеть эти препятствия, исследователи изучили различные методы контроля соответствия, такие как контроль демпфирования, контроль жесткости, гибридное управление силой/положением и нечеткие алгоритмы адаптивного управления. Эти методы направлены на повышение эффективности и адаптируемости роботов, особенно в неизвестных условиях.

Исследовательская группа сосредоточилась на контакте между манипулятором и собранным объектом, осознавая важность демпфирования для предотвращения чрезмерного контактного усилия и вибрационных повреждений. Анализируя данные о движении человеческой руки в процессе сборки, они определили динамические характеристики человека и применили эту особенность к роботам. Кроме того, они изучили различные сценарии во время сборки спутников и определили три схемы контакта для улучшения моделирования и контроля.

Чтобы подтвердить свои выводы, команда провела симуляционную проверку сборки космического спутника с использованием наземной экспериментальной платформы. Их роботизированная платформа измеряла силы и крутящие моменты в трех направлениях: X, Y и Z. Применение человекоподобного контроллера допуска переменных параметров во время эксперимента по сборке спутника-робота успешно продемонстрировало свою эффективность.

Хотя стратегии управления, подобные человеческим, значительно повышают адаптивность, точность и управляемость роботов при выполнении задач космической сборки и обслуживания, все еще есть возможности для дальнейшего совершенствования. Разработка прочных и надежных роботов, способных противостоять суровым космическим условиям, остается ключевым направлением исследований.

Достижения в стратегиях управления гуманоидами таят в себе огромный потенциал для будущего освоения и освоения космоса. Они могут повысить эффективность, безопасность и надежность миссии. Поскольку мы продолжаем расширять границы космических технологий, это исследование дает ценную информацию о возможностях и проблемах роботизированной сборки спутников.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое контроль соответствия при роботизированной сборке?

Контроль соответствия — это метод, который позволяет роботам выполнять сложные задачи по сборке, позволяя им корректировать свое поведение в зависимости от внешних сил и условий. Это помогает улучшить адаптивность и эффективность роботов во время процессов сборки.

2. Почему демпфирование важно при сборке спутников?

Демпфирование необходимо во время сборки спутника для рассеивания энергии и ограничения вибрации. Это помогает предотвратить чрезмерную контактную силу, которая может повредить собираемый объект. Объекты с большим демпфированием потребляют энергию быстрее под действием внешних сил.

3. Каковы преимущества человеческих стратегий управления при сборке космоса?

Стратегии управления, подобные человеческим, улучшают адаптивность, точность и управляемость роботов, выполняющих задачи космической сборки и обслуживания. Эти стратегии позволяют роботам более эффективно справляться со сложными сценариями и неизвестными средами.

4. Каковы проблемы при разработке роботов-гуманоидов для космической сборки?

Разработка роботов-гуманоидов, способных выполнять гибкие задачи сборки, сравнимые с реальными людьми, остается серьезной проблемой. Эти роботы должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы выдерживать суровые космические условия при выполнении сложных процессов сборки.

5. Как достижения в области стратегий управления гуманоидами могут повлиять на освоение космоса?

Достижения в стратегиях управления гуманоидами могут значительно повысить эффективность, безопасность и надежность миссий во время исследования космоса. Эти стратегии позволяют роботам выполнять сложные задачи, снижая риски для здоровья людей на космических станциях и решая проблемы ремонта космических кораблей в космосе.

Источник: Пекинский технологический институт – Киборг и бионические системы.