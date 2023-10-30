Скрытые тайны шельфовых ледников Антарктики раскрыты подводным роботом

Инновационное исследование, проведенное Корнельским университетом, сделало замечательное открытие о роли трещин в шельфовых ледниках Антарктики. С помощью новейшего подводного робота Icefin исследователи обнаружили, что трещины — это не просто трещины во льду, но на самом деле играют решающую роль в циркуляции морской воды под шельфовыми ледниками, потенциально существенно влияя на их стабильность.

Icefin, подводный робот с дистанционным управлением, был задействован для исследования и измерения трещины в основании шельфового ледника Росса, обеспечивая бесценные трехмерные измерения условий океана вблизи зоны приземления, где лед встречается с береговой линией. Этот ранее неизведанный регион оказался решающим моментом в понимании динамики шельфовых ледников.

Подводное исследование, проведенное Icefin, выявило новую захватывающую схему циркуляции. Было замечено, что вода текла вбок через трещину вместе с поднимающимися и опускающимися течениями и различными ледяными образованиями, сформированными в результате изменения потоков и температур. Эти ранее неизвестные детали значительно повысят точность моделирования скорости таяния и замерзания шельфовых ледников в зонах заземления, которые до сих пор отсутствовали в прямых наблюдениях. Кроме того, это исследование проливает свет на потенциальный вклад шельфовых ледников в глобальное повышение уровня моря.

Неожиданные результаты этого исследования бросают вызов существующим моделям и дают ценную информацию о том, как океан взаимодействует с шельфовыми ледниками. Питер Уошэм, полярный океанограф и ученый-исследователь, возглавляющий проект, отмечает: «Трещины перемещают воду вдоль береговой линии шельфового ледника в ранее неизвестной степени, и в каком-то смысле модели не предсказывали. Океан использует эти возможности, и с их помощью можно вентилировать полость шельфового ледника».

Это новаторское исследование открывает путь к дальнейшему изучению и пониманию сложной динамики шельфовых ледников и их уязвимости к изменению условий океана. Разгадав скрытые тайны шельфовых ледников Антарктики, ученые стали на шаг ближе к пониманию будущих последствий изменения климата и повышения уровня моря.

FAQ

Вопрос: Что такое трещина?

Ответ: Трещина — это глубокая трещина или разлом, образующаяся внутри ледника или ледникового щита.

Вопрос: Что такое зона заземления?

Ответ: Зона заземления — это область, где плавучий шельфовый ледник переходит в положение покоя на скальной породе или морском дне.

Вопрос: Как работает Icefin?

Ответ: Icefin — это подводный робот с дистанционным управлением, оснащенный двигателями, камерами, сонаром и датчиками для измерения температуры, давления и солености воды. Его можно использовать в скважинах, пробуренных во льду, для исследования и сбора данных в других недоступных регионах.

Вопрос: Как эти результаты будут способствовать пониманию глобального повышения уровня моря?

Ответ: Предоставляя ценную информацию о скорости таяния и замерзания шельфовых ледников в зонах заземления, которые способствуют повышению уровня моря при их разрушении, эти результаты улучшают наше понимание процессов, которые приводят к изменениям глобального уровня моря.