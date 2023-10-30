CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Скрытые тайны шельфовых ледников Антарктики раскрыты подводным роботом

ByГабриэль Бота

30 октября, 2023
Скрытые тайны шельфовых ледников Антарктики раскрыты подводным роботом

Инновационное исследование, проведенное Корнельским университетом, сделало замечательное открытие о роли трещин в шельфовых ледниках Антарктики. С помощью новейшего подводного робота Icefin исследователи обнаружили, что трещины — это не просто трещины во льду, но на самом деле играют решающую роль в циркуляции морской воды под шельфовыми ледниками, потенциально существенно влияя на их стабильность.

Icefin, подводный робот с дистанционным управлением, был задействован для исследования и измерения трещины в основании шельфового ледника Росса, обеспечивая бесценные трехмерные измерения условий океана вблизи зоны приземления, где лед встречается с береговой линией. Этот ранее неизведанный регион оказался решающим моментом в понимании динамики шельфовых ледников.

Подводное исследование, проведенное Icefin, выявило новую захватывающую схему циркуляции. Было замечено, что вода текла вбок через трещину вместе с поднимающимися и опускающимися течениями и различными ледяными образованиями, сформированными в результате изменения потоков и температур. Эти ранее неизвестные детали значительно повысят точность моделирования скорости таяния и замерзания шельфовых ледников в зонах заземления, которые до сих пор отсутствовали в прямых наблюдениях. Кроме того, это исследование проливает свет на потенциальный вклад шельфовых ледников в глобальное повышение уровня моря.

Неожиданные результаты этого исследования бросают вызов существующим моделям и дают ценную информацию о том, как океан взаимодействует с шельфовыми ледниками. Питер Уошэм, полярный океанограф и ученый-исследователь, возглавляющий проект, отмечает: «Трещины перемещают воду вдоль береговой линии шельфового ледника в ранее неизвестной степени, и в каком-то смысле модели не предсказывали. Океан использует эти возможности, и с их помощью можно вентилировать полость шельфового ледника».

Это новаторское исследование открывает путь к дальнейшему изучению и пониманию сложной динамики шельфовых ледников и их уязвимости к изменению условий океана. Разгадав скрытые тайны шельфовых ледников Антарктики, ученые стали на шаг ближе к пониманию будущих последствий изменения климата и повышения уровня моря.

FAQ

Вопрос: Что такое трещина?

Ответ: Трещина — это глубокая трещина или разлом, образующаяся внутри ледника или ледникового щита.

Вопрос: Что такое зона заземления?

Ответ: Зона заземления — это область, где плавучий шельфовый ледник переходит в положение покоя на скальной породе или морском дне.

Вопрос: Как работает Icefin?

Ответ: Icefin — это подводный робот с дистанционным управлением, оснащенный двигателями, камерами, сонаром и датчиками для измерения температуры, давления и солености воды. Его можно использовать в скважинах, пробуренных во льду, для исследования и сбора данных в других недоступных регионах.

Вопрос: Как эти результаты будут способствовать пониманию глобального повышения уровня моря?

Ответ: Предоставляя ценную информацию о скорости таяния и замерзания шельфовых ледников в зонах заземления, которые способствуют повышению уровня моря при их разрушении, эти результаты улучшают наше понимание процессов, которые приводят к изменениям глобального уровня моря.

By Габриэль Бота