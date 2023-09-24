Ученые впервые извлекли и расшифровали РНК вымершего тасманского тигра

Генетики достигли важной вехи, успешно извлекая и расшифровывая РНК (рибонуклеиновую кислоту) вымершего животного — тасманского тигра. Исследовательская группа выделила РНК из 130-летнего экземпляра тилацина, животного, также известного как тасманский тигр, в Шведском музее естественной истории. Этот прорыв важен, потому что, хотя ДНК обычно извлекают из окаменелостей, извлечение РНК дает более ценную информацию об организме.

РНК несет генетическую информацию и играет решающую роль в синтезе белков и регуляции клеточного метаболизма. Анализируя РНК, ученые получают представление о биологии и регулировании метаболизма вымерших видов. Команда обнаружила изоформу микроРНК, специфичную для тилацина, которая не была бы подтверждена без доказательств наличия РНК.

Однако выделение РНК из древних образцов представляет собой серьезную проблему. В отличие от ДНК, РНК представляет собой одноцепочечную цепь и менее стабильна, что делает ее склонной к быстрой деградации. Исследователям пришлось адаптировать свой метод экстракции для работы со старым образцом. Им удалось извлечь миллионы фрагментов РНК из тканей мышц и кожи тилацина.

Тилацин, высший хищник, похожий по размеру на волка, оказался на грани исчезновения из-за деятельности человека. Европейские поселенцы охотились на них почти до исчезновения в 18 веке, потому что они представляли угрозу для домашнего скота. К 20 веку тилацин выжил только на Тасмании. Последняя известная особь умерла в зоопарке Тасмании в 1936 году. Несмотря на попытки найти скрытые популяции, этот вид считается вымершим.

Результаты исследования имеют потенциальные последствия, выходящие за рамки научных исследований. Некоторые ученые заинтересованы в использовании генетической информации для воскрешения тилацина. Хотя исследование РНК не связано напрямую с этими усилиями, оно дает ценную информацию о генетическом составе вида, экспрессии тканеспецифичных генов и потенциальных вирусных инфекциях.

Извлечение и расшифровка РНК вымершего животного открывают двери для более глубокого понимания биологии вымерших видов и возможности более точной реконструкции их геномов.

источники:

– [Ссылка на научное исследование, без URL]

– [Ссылка на научное исследование, без URL]