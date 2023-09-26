Ученые извлекли РНК из вымершего тасманского тигра, вселяя надежду на возрождение вида

Ученые из Стокгольмского университета успешно извлекли и секвенировали РНК вымершего вида — тасманского тигра. Это революционное достижение открывает возможность воскрешать животных, которые когда-то считались потерянными навсегда.

Профессор Лав Дален, ведущий эксперт в области эволюционной геномики, заявил, что это первый случай, когда РНК была обнаружена у вымершего вида. Он считает, что это открытие является значительным шагом на пути к потенциальному воскрешению вымерших видов в будущем.

Исследовательской группе удалось извлечь молекулы РНК из хорошо сохранившегося 130-летнего экземпляра тасманского тигра, который находился в Музее естественной истории в Швеции. Реконструируя РНК кожи и скелетных мышц, они получили ценную информацию о генетической информации этого вымершего животного.

РНК, важнейшая молекула в экспрессии генов, переносит генетическую информацию от генома к остальной части клетки. Понимание местоположения и функций генов, а также их регуляции в различных тканях имеет важное значение для потенциального воскрешения вымерших животных.

Тасманийский тигр, или тилацин, был плотоядным сумчатым животным, которое вымерло, когда последняя известная живая особь умерла в неволе в 1936 году. Анализируя РНК этого сохранившегося экземпляра, ученые получают ценную информацию об этом исчезнувшем виде.

Хотя воскрешение вымерших животных по-прежнему остается сложным процессом, требующим обширных знаний в области ДНК и генетических манипуляций, способность извлекать РНК из вымерших видов является значительным прорывом. Это дает надежду на будущие усилия по возрождению других вымерших существ и восстановлению биоразнообразия.

источники:

– Исследователи Стокгольмского университета

- AFP