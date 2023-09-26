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Ученые извлекли РНК из вымершего тасманского тигра, вселяя надежду на возрождение вида

ByВики Ставропулу

сентябрь 26, 2023
Ученые извлекли РНК из вымершего тасманского тигра, вселяя надежду на возрождение вида

Ученые из Стокгольмского университета успешно извлекли и секвенировали РНК вымершего вида — тасманского тигра. Это революционное достижение открывает возможность воскрешать животных, которые когда-то считались потерянными навсегда.

Профессор Лав Дален, ведущий эксперт в области эволюционной геномики, заявил, что это первый случай, когда РНК была обнаружена у вымершего вида. Он считает, что это открытие является значительным шагом на пути к потенциальному воскрешению вымерших видов в будущем.

Исследовательской группе удалось извлечь молекулы РНК из хорошо сохранившегося 130-летнего экземпляра тасманского тигра, который находился в Музее естественной истории в Швеции. Реконструируя РНК кожи и скелетных мышц, они получили ценную информацию о генетической информации этого вымершего животного.

РНК, важнейшая молекула в экспрессии генов, переносит генетическую информацию от генома к остальной части клетки. Понимание местоположения и функций генов, а также их регуляции в различных тканях имеет важное значение для потенциального воскрешения вымерших животных.

Тасманийский тигр, или тилацин, был плотоядным сумчатым животным, которое вымерло, когда последняя известная живая особь умерла в неволе в 1936 году. Анализируя РНК этого сохранившегося экземпляра, ученые получают ценную информацию об этом исчезнувшем виде.

Хотя воскрешение вымерших животных по-прежнему остается сложным процессом, требующим обширных знаний в области ДНК и генетических манипуляций, способность извлекать РНК из вымерших видов является значительным прорывом. Это дает надежду на будущие усилия по возрождению других вымерших существ и восстановлению биоразнообразия.

источники:
– Исследователи Стокгольмского университета
- AFP

By Вики Ставропулу

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