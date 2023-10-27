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Достижения в технологии хроматографии: разговор с Чжуохэн Чжоу

ByРоберт Эндрю

27 октября, 2023
Достижения в технологии хроматографии: разговор с Чжуохэн Чжоу

У нас была возможность поговорить с Чжуохэн Чжоу, исследователем из Брюссельского свободного университета в Бельгии, который находится в авангарде развития инструментальных и колоночных технологий в области хроматографии. Его работа в первую очередь сосредоточена на изучении применения хроматографии в новых биофармацевтических методах и протеомике. Кроме того, Чжоу работал над разработкой протокола, который поможет в проектировании полимерных монолитных капиллярных колонок.

Путешествие Чжоу в мир химии началось в Сямэньском университете, где он прошел всестороннюю подготовку в этой области. После этого он получил степень магистра аналитической химии в Институте экологических исследований Национального университета Сингапура. Движимый своей страстью к хроматографии, Чжоу затем присоединился к группе биоаналитической науки о разделении (BASS) в Брюссельском свободном университете в качестве научного сотрудника под руководством Себастьяна Элтинка и Герта Десмета.

В настоящее время Чжоу занимается постдокторскими исследованиями, связанными с приборами для УВЭЖХ и технологией микроколонок. Его исследовательские интересы охватывают различные области, включая анализ окружающей среды, биофармацевтические характеристики и протеомное профилирование. Углубляясь в эти области, Чжоу стремится внести свой вклад в разработку передовых методов хроматографии, которые имеют практическое применение в этих важных областях.

Вопросы и ответы:
Вопрос: Что такое хроматография?
Ответ: Хроматография — это лабораторный метод, используемый для разделения и анализа смесей путем распределения компонентов между двумя фазами: неподвижной и подвижной.

Вопрос: Что такое биофармацевтические методы?
Ответ: Биофармацевтические методы относятся к различным типам терапевтического лечения, которые получают из биологических источников, таких как белки, пептиды, антитела или нуклеиновые кислоты.

Вопрос: Что такое протеомное профилирование?
Ответ: Протеомное профилирование включает идентификацию и анализ полного набора белков, присутствующих в биологическом образце, что дает ценную информацию о различных биологических процессах и заболеваниях.

источники:
– Свободный университет Брюсселя: [URL]
– Сямэньский университет: [URL]
– Национальный университет Сингапура: [URL]

By Роберт Эндрю

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