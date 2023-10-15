Столкновения черных дыр и взаимодействие гравитационных волн: новые идеи

Когда черные дыры сталкиваются, они производят гравитационные волны, которые можно обнаружить на Земле. Это явление, теоретически выдвинутое Эйнштейном в 1916 году, не наблюдалось напрямую до 2015 года. Недавние исследования показали, что эти гравитационные волны действительно взаимодействуют, что бросает вызов нынешнему пониманию свойств черных дыр, описываемых общей теорией относительности.

Черные дыры — невероятно массивные объекты, и когда они сталкиваются, в пространстве-времени возникают волны. Эта рябь, известная как гравитационные волны, была впервые обнаружена в 2015 году Лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO). Сейчас ученые работают над тем, чтобы лучше понять эти гравитационные волны и их влияние на наше понимание черных дыр.

Физика столкновений черных дыр сложна и требует сложного компьютерного моделирования. Эти симуляции должны точно отображать каждый этап процесса: от спиралевидного сближения черных дыр друг с другом до слияния и осаждения в одну черную дыру. Для запуска этих симуляций используются суперкомпьютеры из-за их сложности.

Первоначально старые модели показывали, что гравитационные волны не взаимодействуют друг с другом. Однако учёные подозревали, что это не так. Они сравнили ситуацию с двумя людьми, создающими волны в бассейне: если бы волны были маленькими, они могли бы не взаимодействовать, но если бы волны были большими, они бы врезались друг в друга и создавали новые волны.

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского технологического института, Колумбийского университета, Университета Миссисипи, Корнельского университета и Института гравитационной физики Макса Планка, более подробно проанализировало численные данные этих симуляций. Они обнаружили доказательства взаимодействия гравитационных волн друг с другом, вызывая генерацию новых волн со своими собственными частотами. Эти новые волны меньше, более хаотичны и более непредсказуемы, чем первоначальные.

Интеграция этих взаимодействий в модели сталкивающихся черных дыр повысит их точность и поможет интерпретировать реальные наблюдения. Исследование также поднимает вопросы о применимости общей теории относительности к свойствам черных дыр. Хотя общая теория относительности объясняет, как гравитация влияет на пространство-время, ее совместимость с особыми характеристиками черных дыр все еще исследуется.

Хотя столкновения черных дыр происходят далеко за пределами нашей досягаемости, изучение гравитационных волн и их взаимодействий расширяет наше понимание этих необычных явлений. Дальнейшие достижения в области моделей и анализа данных будут продолжать углублять наши знания о черных дырах и Вселенной в целом.

источники:

– Гравитационные волны: искажения или рябь в ткани пространства и времени, впервые обнаруженные в 2015 году детекторами LIGO. Возникает в результате катастрофических событий, таких как столкновение черных дыр или слияние нейтронных звезд.

– LIGO: Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, физический эксперимент и обсерватория, предназначенная для обнаружения космических гравитационных волн.

– Черная дыра: область космоса с чрезвычайно сильным гравитационным полем, которое препятствует выходу даже света.