Солнечное затмение «Огненное кольцо»: зрелище, которого стоит дождаться

Предстоящее в эти выходные кольцевое солнечное затмение, также известное как «огненное кольцо», станет впечатляющим зрелищем для тех, кому посчастливилось стать его свидетелем. Хотя оно может быть не видно в западной Пенсильвании, это затмение все равно будет прекрасным зрелищем для тех, у кого ясное небо. К сожалению, облака и дождь, как ожидается, ухудшат видимость в субботу.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна кажется меньше Солнца, создавая кольцо солнечного света вокруг затемненной Луны. Именно поэтому его часто называют «огненным кольцом». Однако Луна никогда полностью не закрывает Солнце, в отличие от полного солнечного затмения, когда Луна и Солнце примерно одинакового размера, в результате чего Солнце полностью закрывается.

К счастью, у жителей западной Пенсильвании будет еще одна возможность стать свидетелем полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Это редкое событие определенно стоит запланировать, поскольку оно дает возможность увидеть, как Луна полностью затмевает Солнце. Чтобы узнать, где вы можете стать свидетелем затмения в эти выходные в Соединенных Штатах, вы можете обратиться к карте, предоставленной НАСА.

источники:

- НАСА