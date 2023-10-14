CBC обеспечивает доступность для всех канадцев

CBC, Канадская радиовещательная корпорация, стремится предоставлять доступные продукты и услуги всем канадцам, в том числе людям с нарушениями зрения, слуха, моторики и когнитивных функций. Эта приверженность очевидна благодаря таким инициативам, как субтитры и видео с описанием, которые доступны для многих шоу CBC, предлагаемых на CBC Gem.

Скрытые субтитры — это функция, которая отображает аудиоконтент телевизионной программы в виде текста на экране. Это особенно полезно для глухих или слабослышащих людей, поскольку позволяет им читать диалоги и понимать программу. Эта функция гарантирует, что все зрители смогут в полной мере насладиться шоу CBC и оставаться вовлеченными в контент.

Описанное видео, с другой стороны, представляет собой услугу, предоставляющую звуковые описания визуальных элементов телевизионной программы. Эти описания вставляются между диалогами, чтобы помочь людям с нарушениями зрения. Это повествование позволяет слепым или слабовидящим людям полностью понимать сцены и следить за сюжетными линиями шоу CBC.

CBC уделяет приоритетное внимание доступности и активно ищет отзывы пользователей для улучшения и расширения своих инициатив в области доступности. Они ценят вклад своей аудитории, особенно тех, кто может столкнуться с проблемами при доступе к их контенту. Собирая отзывы, CBC может определить области, требующие улучшения, и работать над обеспечением еще более инклюзивного и доступного просмотра.

В заключение, CBC по-прежнему стремится сделать свои программы доступными для всех канадцев. Благодаря таким функциям, как субтитры и видео с описанием, люди с нарушениями зрения, слуха, моторики и когнитивных функций могут наслаждаться шоу CBC на CBC Gem. Обратная связь от пользователей играет решающую роль в постоянных усилиях CBC по повышению доступности и обеспечению того, чтобы каждый мог в полной мере использовать их контент.

источники:

- Никто