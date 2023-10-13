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Десятки миллионов жителей Америки станут свидетелями редкого солнечного затмения «Огненного кольца»

ByГабриэль Бота

Октябрь 13, 2023
Десятки миллионов жителей Америки станут свидетелями редкого солнечного затмения «Огненного кольца»

Десятки миллионов людей в Америке получат возможность стать свидетелями редкого астрономического события в ближайшую субботу – «огненного кольца» солнечного затмения. Это явление, также известное как кольцевое солнечное затмение, происходит, когда Луна располагается точно между Землей и Солнцем, закрывая все, кроме внешнего края Солнца. Это создает ослепительно яркую границу вокруг Луны. Небесное зрелище будет видно по узкой тропе, протянувшейся от Орегона до Бразилии, и продлится до пяти минут. Остальная часть Западного полушария испытает частичное затмение.

Это событие служит прелюдией к полному солнечному затмению, которое произойдет через шесть месяцев. 8 апреля 2024 года Луна окажется на идеальном расстоянии от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце, что приведет к полному затмению в Мексике, восточной половине Соединенных Штатов и Канаде.

Путь кольцевого огненного затмения будет иметь ширину около 130 миль, начинаясь в северной части Тихого океана и заканчивая США над Орегоном. Затем он будет двигаться вниз через Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас, прежде чем выйти в Мексиканский залив. После этого он пересечет несколько стран Центральной и Южной Америки и завершится в Бразилии. Все затмение, от начала до конца, продлится от 2.5 до 3 часов в любом месте, а фаза огненного кольца продлится от трех до пяти минут.

Миллионы людей только в Соединенных Штатах живут на пути кольцевого затмения, и многие другие смогут стать свидетелями частичного затмения. Чем ближе к тропе, тем значительнее будет казаться покрытие Солнца Луной.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, очень важно носить сертифицированные очки солнечного затмения или использовать альтернативные методы, такие как проектор-обскура. Камеры, бинокли или телескопы должны быть оснащены специальными солнечными фильтрами, чтобы избежать повреждения глаз.

Хотя субботнее затмение совпадет с различными фестивалями и событиями, ожидается, что население Керрвилля, штат Техас, значительно увеличится из-за его расположения недалеко от центра пути затмения. Ажиотаж вокруг этого события также вызван ожиданием полного солнечного затмения, которое произойдет в апреле 2024 года.

Эти редкие события открывают ценные возможности для научных исследований. НАСА и другие организации проведут многочисленные наблюдения во время обоих затмений, используя ракеты и воздушные шары для сбора данных. Цель состоит в том, чтобы лучше понять влияние затмений на атмосферу и ионосферу, потенциально влияя на системы связи.

источники:
- Ассошиэйтед Пресс

By Габриэль Бота

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