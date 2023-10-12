Десятки миллионов жителей Америки станут свидетелями редкого солнечного затмения «Огненного кольца»

Миллионы людей по всей Америке готовятся стать свидетелями редкого небесного события в субботу: кольцевого солнечного затмения, также известного как затмение «огненное кольцо». Когда Луна расположится между Землей и Солнцем, это создаст ослепительное зрелище, затмив солнечный свет, за исключением яркой, сверкающей границы вокруг внешнего края Луны. Это явление будет видно на узкой тропе, протянувшейся от Орегона до Бразилии, до пяти минут. Остальная часть Западного полушария испытает частичное затмение.

Это событие служит прелюдией к полному солнечному затмению, которое произойдет через шесть месяцев и пройдет в Мексике, восточной половине Соединенных Штатов и Канаде. В отличие от кольцевого затмения в субботу, это полное затмение полностью закроет Солнце с нашей точки зрения.

Кольцевое солнечное затмение проложит путь шириной примерно 130 миль, начиная с северной части Тихого океана и заканчивая США над Орегоном. Затем он будет двигаться вниз через Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас, прежде чем выйти в Мексиканский залив. Затмение продолжится на мексиканском полуострове Юкатан, в Центральной и Южной Америке, а затем завершится над Атлантикой.

Миллионы людей только в США живут вдоль кольцевой траектории затмения, а еще 68 миллионов живут в радиусе 200 миль. Жители этих районов находятся в нескольких минутах езды от того, чтобы стать свидетелями небесного выравнивания. Другие регионы, включая Канаду, Центральную Америку и большую часть Южной Америки, испытают частичное затмение.

Чтобы защитить глаза во время затмения, зрителям следует использовать сертифицированные очки для солнечного затмения, поскольку обычные солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты. Альтернативно, зрители могут создать проектор-обскуру, используя коробку из-под хлопьев, чтобы безопасно наблюдать за затмением косвенно. Для фотоаппаратов, биноклей и телескопов требуются специальные солнечные фильтры, чтобы предотвратить повреждение глаз.

В то время как на одном участке Техаса возле Сан-Антонио произойдет как кольцевое затмение в субботу, так и полное затмение в апреле, во многих местах еще одно огненное кольцо не увидится до 2039 года, и только в 2046 году оно пересечет Нижнюю 48-ю полосу США. В ближайшие годы другие части мира, такие как южная оконечность Южной Америки и Антарктида, станут свидетелями подобных событий.

НАСА и другие организации запланировали многочисленные наблюдения во время этих затмений, используя ракеты и воздушные шары для сбора научных данных. Исследователи надеются изучить, как затмения влияют на ионосферу — область атмосферы, которая может нарушить связь.

В заключение, миллионы людей по всей Америке получат возможность стать свидетелями уникального небесного события в субботу. Независимо от того, наблюдаете ли вы непосредственно за «огненным кольцом» или наблюдаете частичное затмение, зрители должны принять надлежащие меры предосторожности для защиты своих глаз.