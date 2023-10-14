Затмение «Огненного кольца»: небесное зрелище

Редкое и захватывающее дух астрономическое событие, известное как затмение «огненное кольцо», произошло в субботу и охватило всю Америку от Орегона до Бразилии. Это кольцевое солнечное затмение, в отличие от полного солнечного затмения, происходит, когда Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя яркую пылающую границу. Он привлекал на своем пути небольшие города и поселки, принося с собой смесь волнения, опасений по поводу погоды и ожиданий ошеломленных посетителей.

Путь затмения простирался от Орегона до Бразилии, проходя через несколько штатов США, включая Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас. Часть Калифорнии, Аризоны и Колорадо также испытали затмение, в то время как остальная часть Западного полушария стала свидетелем частичного затмения. Однако чистое небо имело решающее значение для оптимального обзора, а в некоторых регионах на пути могла быть пасмурная погода.

Чтобы адаптироваться к потенциальному дождю, город Ридспорт в Орегоне перенес фестиваль затмения в закрытое помещение. Тем не менее, они сохраняли надежду увидеть небесное событие. Напротив, Бейкер, штат Невада, крошечный городок с населением около 100 человек, воспринял затмение с энтузиазмом, организовав такие мероприятия, как барабанный круг и танцевальные вечеринки для посетителей, забронировавших жилье за ​​год вперед.

Альбукерке в Нью-Мексико предоставил уникальные впечатления зрителям, присутствовавшим на ежегодном городском празднике воздушных шаров. Мероприятие совпало с затмением, что позволило участникам стать свидетелями взлета красочных воздушных шаров ранним утром, прежде чем небо ненадолго потемнело. Аналогичным образом, в пустыне Татакоа в Колумбии астрономы помогали слабовидящим людям наблюдать затмение с помощью рельефных карт и изменений температуры. Тем временем в планетарии Канкуна юные посетители построили коробчатые проекторы, чтобы безопасно наблюдать за огненным кольцом.

Интересно, что древние майя называли затмения «разбитым солнцем». Исследователи предполагают, что майя, возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты своих глаз во время этих небесных событий. Пока города и национальные парки готовились к наплыву посетителей, чиновники округа Кламат в Орегоне посоветовали жителям запастись припасами, зная о потенциальных пробках на дорогах. Государственный парк Педра-да-Бока в Бразилии, известный своим скалолазанием и спуском по веревке, ожидал большое скопление людей.

Вся продолжительность затмения, с момента, когда Луна начинает закрывать Солнце, до тех пор, пока оно не вернется в нормальное состояние, колеблется от 2 до трех часов в любом данном месте. Фаза огненного кольца, когда Солнце образует огненное кольцо, длится примерно от трех до пяти минут, в зависимости от местоположения наблюдателя. Забегая вперед, на апрель запланировано полное солнечное затмение, которое пройдет по Соединенным Штатам в противоположном направлении, начинаясь в Мексике и заканчиваясь в восточной Канаде.

В заключение отметим, что затмение «огненное кольцо» пленило зрителей по всей Америке, привлекая внимание к уникальному зрелищу небесного выравнивания. От небольших городов, готовящихся к наплыву посетителей, до астрономов, помогающих слабовидящим, затмение оставило незабываемые впечатления для многих. Пока мир ожидает следующего астрономического чуда, это напоминание о красоте и чудесах, которые может предложить наша Вселенная.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс