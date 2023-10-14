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Редкое «огненное кольцо» солнечного затмения завораживает Америку

ByГабриэль Бота

Октябрь 14, 2023
Редкое «огненное кольцо» солнечного затмения завораживает Америку

Редкое «огненное кольцо» солнечного затмения привлекло в субботу внимание людей по всей Америке, простираясь от Орегона до Бразилии. В то время как небольшие города и поселки вдоль узкого пути испытывали смесь волнения и беспокойства, зрители наблюдали кольцевое солнечное затмение, также известное как огненное кольцо. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцо огненного затмения оставляет яркую пылающую границу.

Траектория затмения в субботу охватывала Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас в США, а также небольшую часть Калифорнии, Аризоны и Колорадо. Затем затмение продолжилось через полуостров Юкатан в Мексике, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и Бразилию. В других частях Западного полушария произошло частичное затмение. Однако наблюдение затмения зависело от ясного неба, поскольку некоторые районы вдоль пути США находились под угрозой облачности.

Готовясь к затмению, небольшой городок Ридспорт в Орегоне перенес фестиваль в помещение, чтобы избежать проливных дождей праздников. Аналогичным образом, местные предприятия в Бейкере, штат Невада, в том числе гостиница и универсальный магазин, организовали мероприятия для своего сообщества и посетителей, такие как барабанный кружок и танцевальная вечеринка. Между тем, город Альбукерке, штат Нью-Мексико, ожидал, что соберутся десятки тысяч зрителей, которые станут свидетелями затмения после того, как уже приняли участие в ежегодном празднике воздушных шаров.

Чтобы помочь людям с нарушениями зрения, астрономы установили карты изменений температуры в пустыне Татакоа в Колумбии, чтобы они могли увидеть затмение. В планетарии Канкуна в Мексике юные посетители построили коробчатые проекторы, чтобы безопасно наблюдать за огненным кольцом. Археолог Артуро Монтеро из Университета Тепеяк в Мехико предположил, что древние майя, называвшие затмения «разбитым солнцем», возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты своих глаз во время таких явлений.

Города и национальные парки вдоль пути затмения приготовились к наплыву посетителей. Округ Кламат в Орегоне посоветовал жителям запастись припасами и топливом, подчеркнув возможность пробок на двухполосных шоссе. Брайс-Каньон в штате Юта предвкушал самый загруженный день в году, а бразильский государственный парк Педра-да-Бока ожидал толпы людей, стремящихся исследовать его скалистые обнажения для лазания и спуска по веревке.

Все затмение длилось примерно от 2.5 до трех часов в любом заданном месте, а фаза огненного кольца длилась от трех до пяти минут, в зависимости от положения наблюдателя. Хотя это событие захватило Америку, есть и будущие затмения, которых стоит ожидать. В апреле следующего года полное солнечное затмение пересечет США в противоположном направлении, начавшись в Мексике и закончившись в восточной Канаде. Кроме того, в октябре следующего года на самой южной оконечности Южной Америки должно произойти огненное кольцо, а в 2026 году Антарктида станет его свидетелем. США придется ждать до 2039 года еще одного огненного кольца, причем Аляска будет только состояние на своем прямом пути.

источники:
– Сьюзан Монтойя Брайан в Альбукерке, Нью-Мексико
– Астрид Суарес в Боготе, Колумбия
– Мария Верса в Канкуне, Мексика.
– Маурисио Саварезе в Сан-Паулу, Бразилия
– Клэр Раш, Associated Press

By Габриэль Бота

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