«Огненное кольцо» солнечного затмения осветило Америку

Редкое и захватывающее дух солнечное затмение «огненное кольцо» будет видно сегодня по всей Америке, простираясь от Орегона до Бразилии. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, во время кольцевого огненного затмения от Луны остается яркая пылающая граница. Путь затмения начинается в Орегоне, проходит через Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас в США и продолжается через полуостров Юкатан в Мексике, Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и Бразилию. Остальная часть Западного полушария испытает частичное затмение.

Ясное небо необходимо для наблюдения за затмением, хотя на некоторых участках пути в США может быть облачная погода. НАСА и другие группы планировали транслировать это событие в прямом эфире для тех, кто не сможет стать его свидетелем лично. Некоторые города, расположенные вдоль пути затмения, выразили обеспокоенность по поводу перенаселения посетителей, в то время как другие воспользовались возможностью создать уникальные впечатления для гостей.

Например, небольшой город Ридспорт в Орегоне перенес фестиваль затмения в закрытое помещение из-за вероятности дождя, но они все еще надеются увидеть небесное явление. Город Бейкер в Неваде запланировал такие мероприятия, как барабанный круг и танцевальная вечеринка, максимально используя свои семь комнат, которые были забронированы более года. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, десятки тысяч людей на ежегодном городском празднике воздушных шаров также смогут стать свидетелями затмения до рассвета.

В разных местах были организованы различные образовательные мероприятия и инициативы, чтобы люди могли безопасно пережить затмение. В пустыне Татакоа в Колумбии астрономы помогают слабовидящим людям с помощью рельефных карт и изменений температуры, когда луна закрывает солнце. В планетарии Канкуна в Мексике юные посетители строят коробчатые проекторы, чтобы косвенно наблюдать за огненным кольцом. Древние майя, которые называли затмения «разбитым солнцем», потенциально использовали темное вулканическое стекло для защиты своих глаз во время таких явлений.

В городах и национальных парках вдоль пути затмения ведется подготовка к размещению ожидаемого количества людей. Власти округа Кламат в штате Орегон посоветовали жителям запастись продуктами и заправить бензобаки на случай пробок на шоссе. Брайс-Каньон в штате Юта ожидает, что суббота станет самым загруженным днем ​​в году, а бразильский государственный парк Педра-да-Бока ожидает большое количество нетерпеливых наблюдателей.

Вся продолжительность затмения, с момента, когда Луна начинает закрывать Солнце, до тех пор, пока оно не вернется в нормальное состояние, длится от 2.5 до 3 часов, а фаза огненного кольца длится от трех до пяти минут, в зависимости от местоположения. Следующее полное солнечное затмение пересечет Соединенные Штаты в противоположном направлении в апреле следующего года, начинаясь в Мексике и заканчиваясь в восточной Канаде. Еще одно кольцевое огненное затмение ожидается в октябре следующего года на самой южной оконечности Южной Америки, а в Антарктиде оно произойдет в 2026 году. США придется подождать до 2039 года, чтобы увидеть еще одно видимое огненное кольцо, и Аляска будет единственным штатом на своем прямом пути.

источники:

- Hindustan Times

– АП Новости

Источники определений:

- НАСА