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Калифорнийцы станут свидетелями впечатляющего затмения «Огненное кольцо»

ByРоберт Эндрю

Октябрь 3, 2023
Калифорнийцы станут свидетелями впечатляющего затмения «Огненное кольцо»

Позже в этом месяце калифорнийцев ждет потрясающее небесное событие – кольцевое солнечное затмение, широко известное как затмение «Огненное кольцо». Это явление происходит, когда Луна в самой дальней от Земли точке проходит между нашей планетой и Солнцем. В результате темный круг частично закрывает солнце, создавая завораживающее зрелище оранжевого огненного свечения по краям затененной луны.

Кольцевое солнечное затмение запланировано на субботу, 14 октября, в 9:13 по тихоокеанскому времени. Однако возможность стать свидетелем этого события будет зависеть как от погодных условий, так и от местоположения. НАСА сообщает, что для наблюдения всех фаз кольцевого затмения необходимо находиться на пути кольцевого затмения. Согласно карте НАСА, максимальная степень затемнения Калифорнии составляет от 70% до 80%, что указывает на то, что жители и гости должны иметь четкое представление, если позволяет погода.

Даже при облачности дневная темнота, связанная с затмениями, все еще заметна. Однако во время этого мероприятия крайне важно уделить приоритетное внимание безопасности глаз. Если смотреть прямо на солнце во время затмения, это может привести к серьезному повреждению глаз. НАСА советует использовать безопасные солнечные очки для наблюдения, обычно называемые «очками для наблюдения за затмением», или портативный солнечный наблюдатель на протяжении всего затмения, чтобы защитить глаза от опасных солнечных лучей.

Калифорнийцам настоятельно рекомендуется воспользоваться этой редкой возможностью стать свидетелями невероятного затмения «Огненного кольца», но важно принять необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности глаз. Если повезет и будет ясное небо, жители и гости смогут увидеть незабываемое и впечатляющее зрелище этого небесного зрелища.

источники:

- НАСА

By Роберт Эндрю

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