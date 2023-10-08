Редкое зрелище: солнечное затмение «Огненное кольцо» осветит части запада США

Приготовьтесь стать свидетелем небесного явления, известного как солнечное затмение «Огненное кольцо». Это зрелищное событие произойдет в субботу, 14 октября 2023 года, в некоторых частях западных Соединенных Штатов. Во время кольцевого солнечного затмения Луна расположится перед Солнцем, частично заслоняя его свет и создавая блестящее кольцо или кольцо. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, Луна недостаточно велика, чтобы полностью заслонить солнечный свет во время кольцевого затмения.

Затмение будет видно в определенных районах, начиная с Юджина и Медфорда в Орегоне в 9:15. Затем затмение можно будет наблюдать в Элко, штат Невада, в 9:22, а затем в южной Юте. Альбукерке, Розуэлл, Мидленд, Сан-Антонио и Корпус-Кристи входят в число других мест, где затмение будет видно. Однако полное огненное кольцо ощутят лишь узкие регионы Орегона, Техаса, Мексики, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Остальная часть прилегающих Соединенных Штатов сможет стать свидетелем частичного солнечного затмения.

Кольцевые солнечные затмения чрезвычайно редки. В последний раз такое явление наблюдалось в Соединенных Штатах 20 мая 2012 года в Техасе и на Юго-Западе. Следующее кольцевое солнечное затмение, по прогнозам, произойдет в 2046 году, но только небольшие части южного Орегона, северной Калифорнии, крайнего северо-запада Невады и юго-запада Айдахо будут иметь возможность стать его свидетелями.

Очень важно принять надлежащие меры предосторожности при наблюдении затмения. Чтобы избежать необратимого повреждения глаз, рекомендуется носить защитные очки для затемнения. Альтернативно, вы можете создать «проектор-обскуру», чтобы безопасно наблюдать за изображением солнца или искать естественные проекции света сквозь листья деревьев.

Почувствуйте это редкое небесное явление и поразитесь очаровательному солнечному затмению «Огненное кольцо» — зрелищу, которое очарует тех, кому посчастливилось стать свидетелем этого воочию.

источники:

– [Исходная статья](sourcearticle.com)

– [Hindustan Times](hindustantimes.com)