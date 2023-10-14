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Зрелище огненного кольца солнечного затмения

ByМамфо Брешиа

Октябрь 14, 2023
Зрелище огненного кольца солнечного затмения

Завораживающее явление, известное как солнечное затмение «Огненное кольцо», должно заворожить наблюдателей за небом от Орегона до Бразилии. В отличие от полного затмения, когда преобладает темнота, это кольцеобразное затмение продемонстрирует яркое кольцо солнечного света, окружающее Луну.

Затмение, которое пройдет через несколько штатов США, затем пройдет через Центральную Америку и завершит свое впечатляющее движение в Южной Америке. Однако погодные условия в некоторых регионах могут создавать проблемы для четкой видимости.

В рамках исключительной инициативы пустыня Татакоа в Колумбии принимает специальные меры, чтобы сделать затмение незабываемым для людей с ослабленным зрением. Используя тактильные карты и подчеркивая изменения температуры, когда Луна закрывает Солнце, это уникальное мероприятие направлено на то, чтобы представить космическое событие на ощупь.

Хотя энтузиасты затмений с нетерпением ждут этого предстоящего зрелища, им также следует отметить в своих календарях 2039 год. По этому случаю аналогичное затмение в виде «огненного кольца» запланировано украсить небо Соединенных Штатов. Тем не менее, эта экспозиция будет эксклюзивной для Аляски, предлагая жителям и гостям этой страны возможность насладиться величием природы в первом ряду.

К сожалению, увидеть это небесное событие из Индии не удастся. Для жителей Америки солнечное затмение в форме Огненного кольца начнется в 9:13 утра по тихоокеанскому времени в Орегоне и закончится в 12:03 по центральному поясному времени в Техасе.

источники:
– Исходная статья

By Мамфо Брешиа

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