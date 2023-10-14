Зрелище огненного кольца солнечного затмения

Завораживающее явление, известное как солнечное затмение «Огненное кольцо», должно заворожить наблюдателей за небом от Орегона до Бразилии. В отличие от полного затмения, когда преобладает темнота, это кольцеобразное затмение продемонстрирует яркое кольцо солнечного света, окружающее Луну.

Затмение, которое пройдет через несколько штатов США, затем пройдет через Центральную Америку и завершит свое впечатляющее движение в Южной Америке. Однако погодные условия в некоторых регионах могут создавать проблемы для четкой видимости.

В рамках исключительной инициативы пустыня Татакоа в Колумбии принимает специальные меры, чтобы сделать затмение незабываемым для людей с ослабленным зрением. Используя тактильные карты и подчеркивая изменения температуры, когда Луна закрывает Солнце, это уникальное мероприятие направлено на то, чтобы представить космическое событие на ощупь.

Хотя энтузиасты затмений с нетерпением ждут этого предстоящего зрелища, им также следует отметить в своих календарях 2039 год. По этому случаю аналогичное затмение в виде «огненного кольца» запланировано украсить небо Соединенных Штатов. Тем не менее, эта экспозиция будет эксклюзивной для Аляски, предлагая жителям и гостям этой страны возможность насладиться величием природы в первом ряду.

К сожалению, увидеть это небесное событие из Индии не удастся. Для жителей Америки солнечное затмение в форме Огненного кольца начнется в 9:13 утра по тихоокеанскому времени в Орегоне и закончится в 12:03 по центральному поясному времени в Техасе.

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