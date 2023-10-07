Редкое кольцевое солнечное затмение произойдет в Северной, Центральной и Южной Америке

В предстоящем месяце произойдет редкое небесное событие, известное как кольцевое солнечное затмение, которое предоставит наблюдателям в Северной, Центральной и Южной Америке последнюю возможность стать свидетелем этого явления на протяжении более двух десятилетий. 14 октября Луна пройдет перед Солнцем, находясь в самой дальней точке от Земли, что приведет к эффекту «огненного кольца», при котором Солнце не будет полностью закрыто.

Кольцевое солнечное затмение 2023 года будет видно в восьми штатах США, начиная с Орегона и заканчивая Техасом. Оно произойдет с 9.13:12.03 по тихоокеанскому времени до XNUMX:XNUMX по центральному времени, пройдет над Мексиканским заливом, а затем пересечет различные страны Центральной и Южной Америки, включая Мексику, Белиз, Гондурас, Панаму, Колумбию и Бразилию.

Затмение начнется с частичного затмения, когда Луна будет двигаться по Солнцу, а затем перейдет в фазу кольцевидности, где эффект огненного кольца будет виден в течение от одной до пяти минут. Чтобы отслеживать ход кольцевого солнечного затмения, НАСА создало интерактивную карту, на которой указано точное время затмения с точностью до секунды.

Тем, кто наблюдает затмение, важно носить специальные защитные очки, предназначенные для наблюдения за Солнцем, поскольку Луна не будет полностью блокировать свет. НАСА не рекомендует использовать оптические устройства, такие как камеры, телескопы или бинокли, с очками для наблюдения за затмениями или портативными солнечными наблюдателями, поскольку концентрированные солнечные лучи могут вызвать серьезные травмы глаз.

Хотя жители соседних стран и штатов смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения, они не испытают эффекта «огненного кольца». Ожидается, что следующее кольцевое солнечное затмение, пересекающее территорию США, произойдет в 2046 году, но полное солнечное затмение будет видно из Северной Америки 8 апреля 2024 года.

Источник: интерактивная карта НАСА кольцевого солнечного затмения 2023 года.