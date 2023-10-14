Юта приветствует впечатляющее кольцевое солнечное затмение

Юта находится в центре внимания, поскольку долгожданное кольцевое солнечное затмение украсит небо в субботу утром. Люди со всего мира стекались в штат Улей, чтобы стать свидетелями этого небесного явления, поскольку его можно увидеть только в избранных местах по всей стране. В то время как южная и центральная части штата Юта ощутят на себе полный эффект затмения, северные районы могут ожидать примерно 90-процентного покрытия.

В последний раз Соединенные Штаты были свидетелями затмения такой величины еще в 2017 году. Это редкое явление вызвало атмосферу волнения и любопытства как среди местных жителей, так и среди гостей.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна выравнивается прямо перед Солнцем, создавая завораживающее визуальное зрелище. Однако, в отличие от полного солнечного затмения, при котором Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое затмение образует эффект «Огненного кольца», поскольку внешний край Солнца вокруг Луны остается видимым.

Важно отметить, что прямое наблюдение за солнечным затмением, особенно не полным, может быть вредным для глаз. Обычных солнцезащитных очков недостаточно для безопасного просмотра, поскольку они не обеспечивают должной защиты от интенсивных солнечных лучей. Чтобы обеспечить безопасность глаз, НАСА советует использовать очки для солнечного затмения, сертифицированные по стандарту ISO 12312-2.

Это захватывающее событие дает редкую возможность восхититься чудесами Вселенной и служит напоминанием об огромной красоте и силе, присутствующей в нашей Солнечной системе. Когда зрители собираются, чтобы стать свидетелями этого явления, они разделяют коллективное чувство трепета и признательности перед разворачивающимся наверху космическим зрелищем.

источники:

- НАСА

- Солт-Лейк-Трибьюн