В субботу кольцевое солнечное затмение, широко известное как «огненное кольцо», будет видно в некоторых частях западной части Соединенных Штатов, Центральной и Южной Америки. Во время затмения Луна будет идеально выровнена между Землей и Солнцем, оставляя видимым только внешний край Солнца. Это создаст яркую и сияющую границу вокруг Луны на срок до пяти минут. Затмение будет видно на узкой тропе, простирающейся от Орегона до Бразилии, а остальная часть Западного полушария испытает частичное затмение. Это событие является предшественником полного солнечного затмения, которое произойдет в апреле 2024 года и будет видно в Мексике, восточной половине США и Канаде.

Путь затмения «огненного кольца» охватит ширину около 130 миль, войдет в США через Орегон и пройдет через Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас, а также части Айдахо, Калифорнии, Аризоны и Колорадо, прежде чем выход в Мексиканский залив. Затем он пересечет полуостров Юкатан в Мексике, а также Белиз, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму, Колумбию и, наконец, Бразилию. Все затмение продлится от 2.5 до 3 часов в любом месте, а часть «огненного кольца» продлится от трех до пяти минут в зависимости от местоположения.

Только в Соединенных Штатах более 6.5 миллионов человек живут вдоль кольцевого пути, а еще 68 миллионов человек живут в пределах 200 миль от этого пути. Это означает, что миллионы людей получат возможность стать свидетелями этого невероятного небесного события. В регионах, где будет видно «огненное кольцо», Луна будет значительно откусывать Солнце.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, важно защитить глаза сертифицированными очками для солнечного затмения или использовать другие методы непрямого наблюдения, такие как проектор-обскура. Солнцезащитных очков недостаточно, чтобы предотвратить повреждение глаз. Камеры, бинокли и телескопы также требуют специальных солнечных фильтров для безопасного использования во время затмения.

Для тех, кто не может увидеть затмение лично, НАСА и другие организации будут обеспечивать прямые трансляции этого события. Следующая возможность стать свидетелем затмения «огненного кольца» в Соединенных Штатах будет в 2039 году, когда Аляска станет единственным штатом на пути к тотальности.