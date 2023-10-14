Где и как стать свидетелем кольцевого солнечного затмения

Солнечное затмение происходит, когда Луна идеально выравнивается между Солнцем и Землей, отбрасывая тень и скрывая Солнце из поля зрения. Однако не все солнечные затмения одинаковы. Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке, известной как апогей, из-за чего она кажется немного меньше Солнца. Это создает зрелище, известное как «огненное кольцо», где во время максимальной фазы затмения вокруг Луны можно увидеть оранжевый ореол.

Чтобы стать свидетелем кольцевого солнечного затмения, лучше всего оказаться на пути кольцевого затмения. У газеты New York Times есть карта, на которой показан приблизительный путь затмения. Такие города, как Юджин, Орегон; Эли и Бэтл-Маунтин в Неваде; Ричфилд, Юта; Розуэлл и Альбукерке в Нью-Мексико; и Мидленд, Сан-Антонио и Корпус-Кристи в Техасе лежат на этом пути. За пределами США — такие города, как Кампече и Четумаль в Мексике; Белиз-Сити, Белиз; Оланчито, Гондурас; Кали, Колумбия; а Тефе и Жоао Пессоа в Бразилии также испытают кольцевую структуру.

Крупные города, которые не находятся на пути кольцевого затмения, включая Сиэтл, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Хьюстон, Мехико, Боготу, Рио-де-Жанейро и Тегусигальпу, все равно станут свидетелями значительного частичного затмения.

Кольцевое затмение должно начаться на рассвете над Тихим океаном, к северо-западу от материковой части США. В Орегоне частичное солнечное затмение будет видно уже в 11:05 по восточному времени, а кольцеобразность произойдет около 12:16. Затем затмение пронесется по Соединенным Штатам и достигнет береговой линии Техаса примерно в 12:58 по восточному времени. . Он пройдет над Мексикой, Центральной и Южной Америкой и завершится у побережья Бразилии в 3:48 по восточному времени.

Важно помнить, что взгляд прямо на Солнце во время солнечного затмения может серьезно повредить глаза. Чтобы безопасно наблюдать кольцевое или частичное солнечное затмение, обязательно используйте соответствующие защитные средства для глаз, например сертифицированные очки для затмения. Если у вас нет доступа к такому оборудованию, вы можете создать камеру-обскуру, проведя пальцами крест-накрест или проделав отверстие в каталожной карточке, чтобы косвенно наблюдать за изображением затмения, проецируемым на землю. Другой вариант — сделать коробчатый проектор-обскуру из предметов повседневного обихода.

Помните, что при наблюдении солнечного затмения всегда уделяйте приоритетное внимание безопасности глаз.

источники:

The New York Times – Пути солнечного затмения – карта