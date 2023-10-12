Октябрь 2023 года принесет редкие астрономические события: солнечные и лунные затмения

Энтузиасты космоса с нетерпением ожидают двух редких небесных событий, запланированных на октябрь 2023 года. Во-первых, 14 октября произойдет частичное солнечное затмение, также известное как затмение «огненного кольца», которое впервые с тех пор будет видно на большей части Америки. 2012. Затмение переместится от побережья Орегона к Мексиканскому заливу, предоставив миллионам людей в Западном полушарии возможность стать свидетелями этого впечатляющего явления. Во время этого затмения Луна образует концентрический круг, оставляя незакрытый край Солнца открытым, напоминающим огненное кольцо. При наблюдении этого вида солнечного затмения необходима специальная защита глаз.

Хотя огненное кольцо солнечного затмения не будет видно из Индии, заинтересованные люди со всего мира могут посмотреть его через официальную трансляцию НАСА, доступную на их канале YouTube. Затмение начнется в Орегоне и завершится в Техасе. НАСА предоставило возможность «уведомить меня» на своем канале YouTube для пользователей, которые хотят получать оповещения о прямой телетрансляции. Солнечное затмение начнется в 11:29 по восточному стандартному времени 14 октября 2023 года и закончится в 11:34 того же дня.

Солнечное затмение происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли или вблизи нее и проходит перед Солнцем. Поскольку Луна кажется меньше Солнца из-за ее расстояния от Земли, она не полностью закрывает Солнце, что приводит к кольцеобразному виду во время кольцевого солнечного затмения.

Кроме того, 28 октября 2023 года запланировано лунное затмение. Лунные затмения происходят, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, в результате чего тень Земли отбрасывается на поверхность Луны. Эти завораживающие события происходят только во время полнолуния. Предстоящее лунное затмение будет видно из разных регионов, включая Азию, Россию, Африку, Америку, Европу, Антарктиду и Океанию.

В Нью-Дели лунное затмение можно наблюдать на юго-западном небе, когда Луна расположена на высоте 62 градуса над горизонтом. Ожидается, что максимальная точка затмения в Индии наступит в 1:45 ночи, во время которого 12% лунной поверхности окажется в тени.

Эти редкие астрономические события предоставляют прекрасную возможность людям по всему миру увидеть и оценить красоту нашей Вселенной.

источники:

- НАСА

– ЛайвМинт