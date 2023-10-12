Где посмотреть прямую трансляцию кольцевого солнечного затмения «Огненное кольцо» на YouTube

В субботу, 14 октября 2023 года, произойдет замечательное астрономическое событие, известное как кольцевое солнечное затмение. Во время этого события Луна пройдет между Солнцем и Землей, создавая потрясающий эффект «огненного кольца», который будет виден более четырех минут. Однако это явление можно будет наблюдать только с узкой тропы шириной 125 миль, от Орегона через Техас.

Для тех, кто находится за пределами этого пути, включая Северную, Центральную и Южную Америку (исключая Аляску и оконечность Южной Америки), частичное солнечное затмение будет видно в разной степени. Важно отметить, что для безопасного наблюдения необходимы подходящие очки для наблюдения за солнечным затмением.

В случае, если ясное небо недоступно или если вы проживаете в регионе, где затмение не будет видно, есть несколько авторитетных источников, где вы можете следить за «огненным кольцом» кольцевого солнечного затмения в режиме реального времени онлайн.

Планируется, что затмение начнется 14 октября в 15:03 UTC (11:03 утра по восточному времени), а полное затмение будет видно в первом месте в 16:10 UTC (12:10 вечера по восточному времени). Эффект «огненного кольца» будет виден над США в течение 45 минут и 8 секунд, а затем его можно будет наблюдать в Центральной и Южной Америке.

Чтобы посмотреть прямую трансляцию кольцевого солнечного затмения «огненного кольца», рекомендуем использовать следующие источники:

1. Timeanddate.com: Эта надежная платформа обеспечивает просмотр различных затмений в реальном времени. Они покажут все событие из своей мобильной обсерватории, получат прямые трансляции и изображения астрономов, а также дадут экспертные комментарии.

2. NASA TV: НАСА будет вести прямую трансляцию затмения из Альбукерке, Нью-Мексико, и Керрвилля, Техас. Они выпустили трейлер мероприятия, который можно посмотреть на их сайте.

3. Обсерватория Лоуэлла. Известная своими прямыми астрономическими трансляциями, обсерватория Лоуэлла, расположенная во Флагстаффе, штат Аризона, будет обеспечивать прямые трансляции из солнечной обсерватории Солнечных пятен Университета штата Нью-Мексико. Частичные виды солнечного затмения также будут доступны из собственной обсерватории Джовале на открытой палубе Лоуэлла.

4. Slooh: Slooh — это сервис роботизированных телескопов, который транслирует космос в прямом эфире через веб-браузер. Они будут транслировать в прямом эфире Звездную вечеринку с комментариями экспертов и видами затмения в прямом эфире.

5. Эксплораториум: Сотрудничая с НАСА, Эксплораториум отправляет экспедиции по всему миру для прямой трансляции солнечных затмений. Во время кольцевого солнечного затмения они будут транслировать в прямом эфире изображения телескопов из Эли, Невада, и Долины Богов, Юта. Кроме того, их прямая трансляция будет доступна на испанском языке и с использованием ультразвука, который обеспечивает звуковое представление затмения в режиме реального времени.

Эти каналы проверялись во время предыдущих затмений, что гарантирует надежность потоков и их происхождение от авторитетных источников, таких как астрономы, обсерватории и преданные энтузиасты затмений.

Таким образом, даже если вы не можете лично стать свидетелем кольцевого солнечного затмения «огненного кольца», вы все равно можете ощутить его впечатляющую красоту через эти прямые трансляции. Не забудьте проверить сайты источников на наличие последних обновлений о прямых трансляциях.

источники:

– Timeanddate.com

- НАСА ТВ

– Обсерватория Лоуэлла

- Слох

– Эксплораториум