Редкое «огненное кольцо» затмения осветило небо

Редкое затмение «огненного кольца» начало проявляться в субботу утром, ознаменовав первый этап этого небесного события, которое, как ожидается, пересечет Америку. Затмение, также известное как кольцевое солнечное затмение, происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, оставляя яркую, пылающую границу. В отличие от полного солнечного затмения, Луна не закрывает Солнце полностью.

Затмение началось в Юджине, штат Орегон, с того, что НАСА транслировало это явление в прямом эфире. Однако пасмурная и туманная погода угрожала закрыть вид в некоторых западных штатах, включая Калифорнию и Орегон. Несмотря на возможность плохой видимости, толпы людей собирались в небольших городах и поселках вдоль узкой тропы затмения, надеясь на четкое представление о небесном событии.

Любители затмений всех возрастов стремились стать свидетелями этого впечатляющего явления. Сюумей Кодама, 11-летний мальчик из Портленда, штат Орегон, проснулся рано, чтобы поехать в Юджин со своим отцом. Он выразил свое увлечение космосом и свою цель увидеть все возможные типы затмений.

Траектория затмения охватила Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас в США, а также небольшую часть Калифорнии, Аризоны и Колорадо. Затем он продолжился до полуострова Юкатан в Мексике, Белизе, Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике, Панаме, Колумбии и Бразилии. Остальная часть Западного полушария испытала частичное затмение.

Наблюдатели затмения отправились в отдаленные районы Соединенных Штатов, чтобы лучше увидеть это событие. В национальном парке Брайс-Каньон в штате Юта посетители отправились по известной тропе, чтобы стать свидетелями затмения среди красных скальных худу. Мероприятие послужило объединяющим опытом для людей из разных слоев общества.

Хотя видимость зависела от ясного неба, НАСА и другие организации транслировали затмение в прямом эфире для тех, кто не мог наблюдать его лично. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, десятки тысяч зрителей, присутствовавших на международном празднике воздушных шаров, получили очки для просмотра, чтобы наблюдать как затмение, так и массовый подъем воздушных шаров.

По мере развития события астрономы в пустыне Татакоа в Колумбии помогали слабовидящим людям пережить затмение с помощью поднятых карт и изменений температуры. В Канкуне юные посетители построили коробчатые проекторы, чтобы безопасно наблюдать за огненным кольцом. Древние майя, называвшие затмения «разбитым солнцем», возможно, использовали темное вулканическое стекло для защиты глаз.

Города и национальные парки вдоль пути затмения приготовились к наплыву посетителей. Чиновники посоветовали жителям запастись продовольствием на случай пробок на дорогах. Брайс-Каньон в штате Юта ожидал самого загруженного дня в году, а государственный парк Педра-да-Бока в Бразилии ожидал толпы людей, желающих исследовать его скалистые обнажения.

Все затмение, от начала до конца, длилось примерно два с половиной-три часа, а фаза огненного кольца длилась от трех до пяти минут. Следующее кольцевое огненное затмение произойдет в октябре следующего года в Южной Америке, а одно — в Антарктиде в 2026 году. В Соединенных Штатах не будет еще одного огненного кольцевого затмения до 2039 года, а Аляска будет единственным штатом, находящимся прямо на его пути.

источники:

– репортеры AP Патрик Уиттл в Портленде, штат Мэн; Сьюзан Монтойя Брайан в Альбукерке, Нью-Мексико; Брэди МакКомбс