Редкое солнечное затмение «Огненное кольцо» украсит небо 14 октября

14 октября мир станет свидетелем редкого небесного события: на небе появится «огненное кольцо» солнечного затмения. Во время этого явления Луна будет проходить перед Солнцем, создавая замечательный эффект кольца или кольца. Это впечатляющее зрелище будет видно в некоторых частях Европы и Америки, но, к сожалению, его не будет видно на Индийском субконтиненте.

Ожидается, что солнечное затмение начнется в 11:29 (IST) 14 октября и завершится в 11:37 (IST). Однако, хотя индийцы могут упустить возможность увидеть это захватывающее дух событие лично, у них есть возможность посмотреть его онлайн. НАСА будет транслировать затмение на своем официальном канале YouTube, предоставляя возможность просмотра в прямом эфире энтузиастам со всего мира.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли, проходя между Солнцем и нашей планетой. Такое расположение приводит к образованию солнечного кольца, часто называемого «огненным кольцом». Важно отметить, что кольцевое затмение отличается от полного солнечного затмения, при котором Луна кажется такой же большой, как Солнце, из-за ее более близкой близости к Земле.

Путь кольцевого затмения пройдет от побережья Орегона до побережья Техасского залива. Наблюдатели в нескольких штатах США, включая Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико, Техас и некоторые части Калифорнии, Айдахо, Колорадо и Аризоны, будут иметь возможность наблюдать за этим небесным явлением, если позволят погодные условия. Затем затмение продолжит свое путешествие над Мексикой, Центральной Америкой и Южной Америкой, а затем завершится в Атлантическом океане на закате.

Очень важно соблюдать меры предосторожности во время наблюдения за солнечным затмением. Если смотреть прямо на Солнце во время кольцевого солнечного затмения без специальной защиты глаз, это может привести к необратимому повреждению глаз. Использование очков для затемнения с номером ISO 12312-2 необходимо для защиты ваших глаз. Также рекомендуется избегать использования камер, телескопов, биноклей или оптических устройств для наблюдения за Солнцем без соответствующих фильтров. В качестве альтернативы можно использовать проектор-обскуру в качестве безопасной альтернативы, чтобы стать свидетелем этого впечатляющего астрономического события.

источники:

- НАСА

- Национальная география