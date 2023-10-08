Редкое зрелище: кольцевое солнечное затмение украсит небо

Наблюдатели за небом в Соединенных Штатах с нетерпением готовятся к завораживающему небесному событию – кольцеобразному солнечному затмению. Это уникальное явление представит захватывающее зрелище: Луна закрывает 90% Солнца, оставляя великолепный яркий круг на внешнем крае Солнца, напоминающий огненное кольцо.

Это кольцевое затмение, которое произойдет в субботу, 14 октября, будет видно в некоторых частях Северной, Центральной и Южной Америки. Путь смотровой площадки пика пройдет по диагонали через запад США, от нижней части северо-запада Тихого океана до Мексиканского залива. Зрители, которым посчастливилось оказаться на прямом пути затмения, увидят, как луна затемняет центр Солнца, оставляя при этом впечатляющее огненное внешнее кольцо.

Даже для тех, кто находится за пределами пути тотальности, частичное затмение все равно будет представлять собой захватывающее зрелище. Степень частичного затмения будет варьироваться в зависимости от места наблюдения. В Мичигане, например, около 30% Солнца будет скрыто Луной, что приведет к завораживающему эффекту «полумесяца солнца».

Время затмения будет варьироваться в зависимости от местоположения: окно для частичного затмения длится примерно с 11:45 утра по восточному времени до 2:30. Чтобы точно определить точное время затмения в конкретных городах, сайт Eclipse2024.org предлагает «симулятор затмения».

Для зрителей, которые не могут стать свидетелями этого события лично, НАСА будет вести прямую трансляцию затмения на своей странице в YouTube. Крайне важно проявлять осторожность во время затмения и использовать соответствующую защиту для глаз. Непосредственное наблюдение затмения или использование камер, биноклей или телескопов без специальных очков для затмения или солнечных фильтров может серьезно повредить глаза.

Кольцевое затмение 14 октября станет предвестником еще более необычного солнечного события 8 апреля 2024 года. Во время этого полного солнечного затмения Мичиган будет охвачен 99% освещения и будет находиться в нескольких минутах езды от пути полного.

Приготовьтесь удивиться чудесам Вселенной и отметьте в своем календаре кольцевое солнечное затмение на этой неделе. Убедитесь, что у вас есть одобренные НАСА очки для затмения или солнечные фильтры, чтобы защитить ваши глаза во время этого небесного зрелища.

Источник: НАСА, GreatAmericanEclipse.com, Eclipse2024.org.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна закрывает центральную область Солнца, оставляя видимым яркий, идеальный круг внешнего края Солнца.

– Путь тотальности: область на Земле, где Луна идеально совмещается с Солнцем, что приводит к полной блокировке солнечных лучей.

– Небесное событие: явление, происходящее в небе, обычно связанное с астрономическими явлениями.