В эти выходные американцы и жители Центральной и Южной Америки получат возможность стать свидетелями редкого солнечного явления, известного как затмение «огненное кольцо». Предстоящее кольцевое солнечное затмение будет видно в нескольких западных штатах США, включая Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико, Техас, а также в некоторых частях Калифорнии, Айдахо, Колорадо и Аризоны. Редактор National Geographic и эксперт по космосу Элли Янг объясняет, что во время этого затмения Луна будет проходить перед Солнцем, становясь немного меньше и создавая для удачливых наблюдателей «полоску солнца в форме кольца» в нужном месте. правильное время.

Хотя кольцевые затмения не являются особенно редкими, траектория затмения пересекает Соединенные Штаты необычно. Последнее затмение «огненного кольца», видимое в США, произошло еще в 2012 году, а после этих выходных явление снова нельзя будет наблюдать до 2039 года. Однако Ян подчеркивает важность защиты глаз при просмотре затмений, даже если только их части. Солнца видно. Она предупреждает, что необратимое повреждение глаз может произойти за считанные секунды, поэтому крайне важно использовать очки для затмения, сертифицированные по стандарту ISO, или попробовать методы непрямого наблюдения, такие как точечная проекция.

По словам Янга, затмения дают уникальный мультисенсорный опыт. Наблюдатели могут не только стать свидетелями небесного явления, но также услышать появление ночных животных и почувствовать изменения температуры, когда солнце закрывается Луной. Затмение также имеет научное значение, поскольку ученые запустят ракеты и воздушные шары для измерения изменений температуры, давления и ионизации во время затмения. Собранные данные послужат основой для дальнейших исследований во время полного затмения, которое ожидается 8 апреля 2024 года.

Для тех, кто хочет стать свидетелем этого редкого явления, дополнительную информацию можно найти на NatGeo.com.

источники:

– Элли Янг, редактор National Geographic и эксперт по космосу