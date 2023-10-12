Операторы сетей США готовятся к своему крупнейшему контролируемому эксперименту в результате предстоящего затмения «огненного кольца». 14 октября затмение закроет Солнце и потенциально выведет из строя до 28,300 XNUMX гигаватт солнечной генерации, что эквивалентно временному затемнению одного из девяти домов американцев. Хотя дефицита электроэнергии не ожидается, этот эксперимент предоставит операторам понимание того, как управлять колебаниями мощности возобновляемых источников энергии в будущем.

Кольцевое затмение, перемещающееся по диагонали через всю страну от Орегона до Техаса, нарушит выработку солнечной энергии на своем пути. Воздействие будет варьироваться в зависимости от часовых поясов, причем больше всего пострадают Калифорния и Техас. В Калифорнии может оказаться бездействующим до 14,500 11,900 мегаватт солнечной энергии, а в Техасе может быть отключено XNUMX XNUMX мегаватт солнечной генерации.

Операторы сетей в обоих штатах имеют опыт управления перебоями в использовании возобновляемых источников энергии, использования угольных и газовых установок, аккумуляторных батарей и регулирования энергопотребления. Они планируют использовать различные ресурсы, такие как аккумуляторы, гидроэнергия и газ, для удовлетворения спроса во время затмения.

Затмение окажет двойное воздействие на Калифорнию и Техас, затрагивая как крупные солнечные фермы, так и солнечные установки на крышах. Снижение выработки солнечной энергии на крышах может значительно увеличить спрос. Ожидается, что это также повлияет на выработку ветра: во время затмения скорость ветра потенциально уменьшится на 2–6 миль в час, что снизит выработку ветра примерно на 10%.

Другие регионы, такие как Невада, Юта, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико, также столкнутся с аналогичными проблемами из-за затмения. Более широкий Запад, включая эти регионы, имеет дополнительные 16,700 65 мегаватт солнечной мощности, при этом ожидается, что во время мероприятия солнечная выработка сократится на 90–XNUMX%.

Его последствия ощутят даже регионы, не находящиеся на прямом пути затмения: сетевые операторы в центральной части США и Нью-Йорке ожидают отключения солнечной генерации. Это затмение послужит пробным запуском полного затмения, запланированного на апрель следующего года, когда Солнце будет полностью скрыто.

Этот эксперимент предоставит сетевым операторам важные данные для управления колебаниями возобновляемой энергии в будущем и подготовки к более крупным солнечным затмениям.