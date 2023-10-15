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Захватывающее затмение «Огненное кольцо» восхищает зрителей на западе США

ByВики Ставропулу

Октябрь 15, 2023
Захватывающее затмение «Огненное кольцо» восхищает зрителей на западе США

Небо потемнело, тени на земле приобрели форму полумесяца, а толпа разразилась аплодисментами. В субботу западные части Соединенных Штатов увидели редкое и завораживающее зрелище: солнечное затмение в виде «огненного кольца». Это небесное событие завораживало зрителей на своей узкой дорожке, создавая потрясающее зрелище, которое вызвало у многих трепет.

Затмение совпало с ежегодным Международным фестивалем воздушных шаров в Альбукерке, что добавило празднику еще больше азарта. Воздушные шары взлетели во время массового восхождения вскоре после рассвета, а через пару часов последовало затмение. Организаторы мероприятия подготовили для огромной толпы 80,000 XNUMX пар смотровых очков, а некоторые пилоты даже использовали пропановые горелки, чтобы синхронно стрелять пламенем вверх.

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, огненное кольцо оставляет яркую, пылающую границу, когда Луна выравнивается с Солнцем и Землей. Путь субботнего затмения прошел через Орегон, Неваду, Юту, Нью-Мексико и Техас, а также через Калифорнию, Аризону и Колорадо. Это событие собрало наблюдателей за затмением со всех концов Соединенных Штатов в отдаленные уголки страны, желающих стать свидетелями этого редкого явления.

Одним из таких мест был национальный парк Брайс-Каньон на юге штата Юта, где зрители отправлялись в предрассветный поход, чтобы найти лучшую точку обзора. Когда образовалось огненное кольцо, по каньонам разнеслись аплодисменты, создавая у наблюдателей чувство единства и трепета. Для многих это был уникальный опыт, который напомнил им о чудесах природы и их месте во Вселенной.

В то время как небольшие города и поселки вдоль пути затмения выражали смесь волнения и беспокойства по поводу погоды и огромного количества посетителей, событие, несомненно, принесло радость и удивление как местным жителям, так и путешественникам. Это затмение «Огненного кольца» было лишь частью грядущего космического зрелища: полное солнечное затмение должно пересечь Соединенные Штаты в апреле следующего года.

Определения:
– Затмение «Огненное кольцо»: тип солнечного затмения, при котором Луна выравнивается с Солнцем и Землей, оставляя вокруг Луны яркую пылающую границу.
– Полное солнечное затмение: солнечное затмение, при котором Луна полностью закрывает Солнце, погружая местность во тьму.

источники:
– Международный фестиваль воздушных шаров в Альбукерке
– Национальный парк Брайс-Каньон

Примечание. Исходная статья не содержит URL-адресов конкретных источников.

By Вики Ставропулу

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