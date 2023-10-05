Ученые используют затмение «Огненное кольцо» в качестве практики для предстоящего полного затмения

Ученые в Соединенных Штатах рады использовать кольцевое солнечное затмение «огненного кольца» в октябре в качестве ценной практики для полного затмения, которое произойдет в Америке в следующем году. Кольцевое затмение происходит, когда Луна находится дальше от Земли, из-за чего она кажется на небе немного меньше Солнца. В результате Луна не может полностью заслонить Солнце, создавая «огненное кольцо» на несколько минут, когда Луна проходит перед Солнцем.

Представители Национального научного фонда (NSF) запланировали ежегодные мероприятия по информированию о кольцевом затмении в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и Боулдере, штат Колорадо. Эти мероприятия будут включать партнерство с НАСА, НОАА, планетарием Фиске Университета Колорадо, Международным фестивалем воздушных шаров в Альбукерке и Музеем естественной истории и науки Нью-Мексико. Цель состоит в том, чтобы привлечь тысячи представителей общественности к этим научным проектам по затмениям.

Исследовательская группа будет использовать кольцевое затмение как возможность подготовиться к полному солнечному затмению, которое пройдет над Соединенными Штатами 8 апреля 2024 года. обеспечить «беспрепятственный вид на Солнце во время затмения» в высоком разрешении. Это позволит ученым сравнить результаты Иноуэ с другими телескопами и получить более четкое представление о солнечной активности и ее влиянии на Землю.

Во время кольцевого затмения ученые смогут наблюдать очень активную корону или верхнюю атмосферу Солнца, которая приближается к максимуму солнечной активности в своем 11-летнем цикле. Это контрастирует с полным солнечным затмением 2017 года, когда корона была менее активной. NSF также будет следить за ионосферой, слоем атмосферы Земли, который взаимодействует с электромагнитным излучением, чтобы изучить ее реакцию на временную блокировку солнечной радиации.

Сообщество радиолюбителей внесет свой вклад в исследования ионосферы, используя свои GPS-приемники для отслеживания изменений в ионосфере во время затмения. Кроме того, ученые будут наблюдать за местной погодой, чтобы наблюдать за ее реакцией на недостаток солнечной радиации. В апреле 2024 года ученые даже будут следить за полным затмением на самолетах, чтобы изучить «низкую корону», которая относится к частям верхней атмосферы Солнца, которые невозможно наблюдать из космоса.

После апрельского полного солнечного затмения в Соединенных Штатах не будет другого видимого до 2044 года. Поэтому ученые максимально используют эти предстоящие затмения, чтобы собрать ценные данные и получить представление о солнечной активности.

источники:

– Национальный научный фонд (NSF)

– Космос.com